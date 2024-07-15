Чому не варто заїдати емоції або тікати від них

На перший погляд, заїдання емоцій або втеча від них, може здаватися простим способом впоратися з важкими почуттями, але насправді це лише тимчасове рішення, яке може негативно впливати на твоє психічне та фізичне здоров’я.

Що приносять пригнічені їжею або уникненням емоції?

Психологічні наслідки:

депресію;

смуток;

тривожність;

дратівливість;

негативні зміни у характері.

Фізичні наслідки:

м’язові спазми;

одерев’янілість;

тяжкість;

стислість.

Для того, щоб перестати заїдати емоції, потрібно навчитися відрізняти емоційний голод від реального, підібрати для себе нові способи переживання складних почуттів.

У процесі терапії ми виявляємо: які емоції тобі важко проживати, від чого ти тікаєш, що намагаєшся отримати через їжу. Ти вчишся екологічно справлятися зі своїми почуттями, давати їм право на існування, проживати їх, обирати нові позитивні та корисні для твого життя емоції.