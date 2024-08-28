Почему мужчины прибегают к измене: психологи назвали основные причины

К сожалению, измена может коснуться любого и никто от этого не застрахован. Иногда даже самые преданные партнеры неожиданно попадаются на измене.

"Почему мужчины изменяют?" – этот вопрос беспокоит многих женщин. Причин для таких поступков есть немало. По словам психолога Анастасии Михайленко, мужчины изменяют, когда их отношения с женой, партнершей или любимой теряют для них значение. Другой важной причиной является то, что некоторые мужчины считают измену абсолютно приемлемым поведением. Об этом пишет ТСН.

Семейные психологи называют ряд ключевых причин, по которым мужчины изменяют:

Проблемы в отношениях , недоразумения и конфликты, что в результате приводят к адюльтеру.

, недоразумения и конфликты, что в результате приводят к адюльтеру. Невзаимные чувства . Иногда случается, что мужчина любит женщину больше, чем она его, или она вообще не испытывает к нему любви. Со временем мужчина начинает чувствовать себя ненужным. Рано или поздно он может искать подтверждение своей ценности на стороне.

. Иногда случается, что мужчина любит женщину больше, чем она его, или она вообще не испытывает к нему любви. Со временем мужчина начинает чувствовать себя ненужным. Рано или поздно он может искать подтверждение своей ценности на стороне. Психологи отмечают, что иногда, даже при условии хороших отношений и взаимопонимания в паре, мужчина может пойти на измену. Часто причиной является банальная скука – мужчине не хватает ярких эмоций. К этому можно отнести и тягу к авантюрам – некоторым мужчинам нужно разнообразие и адреналин.

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Нехватка внимания . Среди женщин, которым изменяют, часто встречаются слишком увлеченные работой или заботой о детях. Со временем мужчина начинает чувствовать себя ненужным и незамеченным.

. Среди женщин, которым изменяют, часто встречаются слишком увлеченные работой или заботой о детях. Со временем мужчина начинает чувствовать себя ненужным и незамеченным. Пример в семье . Мужчины, склонные к постоянным изменам, часто имели аналогичный опыт в детстве. Если один из родителей изменял или в семье постоянно происходили конфликты, это может осложнить построение здоровых отношений во взрослом возрасте.

. Мужчины, склонные к постоянным изменам, часто имели аналогичный опыт в детстве. Если один из родителей изменял или в семье постоянно происходили конфликты, это может осложнить построение здоровых отношений во взрослом возрасте. Значительная часть мужчин, около 21% опрошенных, признались, что предали ради самоутверждения или проверки собственных возможностей .

или . Месть женщине . Иногда мужчина может отомстить даже за отсутствие предательства, если женщина получает внимание от других мужчин и игнорирует его чувство.

. Иногда мужчина может отомстить даже за отсутствие предательства, если женщина получает внимание от других мужчин и игнорирует его чувство. Причина для разрыва отношений . Предательство может быть намеренным шагом к разрыву отношений или разводу, когда человек не находит иного способа завершить взаимоотношения.

. Предательство может быть намеренным шагом к разрыву отношений или разводу, когда человек не находит иного способа завершить взаимоотношения. Часто мужчины могут пойти на измену под влиянием алкоголя на вечеринке или корпоративе, поддавшись искушению и к утру оправдываться тем, что "не я виноват, она сама".

на вечеринке или корпоративе, поддавшись искушению и к утру оправдываться тем, что "не я виноват, она сама". Также к измене может привести длительное отсутствие партнерши из-за командировок или отношений на расстоянии, когда на передний план выходит физиология.

Психологи считают, что самое важное – понять, что измена является проявлением и следствием того, что в отношениях или в семье нужно что-то менять.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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