По Земле бьет самая сильная геомагнитная буря за последние 20 лет: как защититься

NASA предупреждает о возможном усилении магнитной бури 12 мая в связи с активизацией гигантского солнечного пятна AR3664. Это пятно, в 15 раз больше Земли, уже привело к мощным вспышкам и выбросам корональной массы (КВМ) в космос.

Эксперты NASA ожидают, что летящие к Земле КВМ могут привести к магнитной буре, которая может повлечь за собой:

Сбои в работе электросетей: возможны перебои с электроснабжением, особенно в чувствительных к магнитным бурям регионах.

Помехи в радио- и спутниковой связи

Усложнение с мобильной связью, радиовещанием и GPS навигацией.

Выход из строя спутников: искусственные спутники на орбите Земли могут быть повреждены или выведены из строя мощным электромагнитным излучением.

Усиление северного сияния: в некоторых регионах, особенно высоких широтах, может наблюдаться усиленное полярное сияние.

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Как облегчить состояние при магнитных бурях

Людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно соблюдать режим дня и здоровый образ жизни. Следует высыпаться, есть здоровую пищу и регулярно заниматься спортом. Уменьшить употребление кофеина и алкоголя. Специалисты советуют иметь при себе необходимые лекарства. Избегайте стрессовых ситуаций.

Помните, что не все люди одинаково чувствительны к магнитным бурям. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, раздражительность и другие проблемы со здоровьем.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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