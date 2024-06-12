Пицца на сковороде: станет любимым блюдом ваших близких
Ловите легкий и вкуснейший рецепт настоящей итальянской пиццы! То, что нужно, когда нужно приготовить что-нибудь быстро.
Ингредиенты:
• Колбаса;
• Сыр;
• Бекон;
• Кетчуп;
• Лаваш.
Приготовление:
1. На сковороде жарим колбасу, добавляем сыр, сверху бекон.
2. Добавляем кетчуп и сверху ставим лаваш.
3. Переворачиваем с помощью тарелки.
4. Сверху накрываем еще одним лавашем и жарим до хрустящей корочки.
Готово.
Храните, эта пицца станет любимым блюдом ваших близких.