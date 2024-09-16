Питание для улучшения микробиому кишечника

Достижение здорового микробиома является ключевым фактором для общего здоровья. Вот несколько простых шагов, которые помогут поддержать разнообразие и баланс микроорганизмов в кишечнике.

Употребляйте продукты, полезные для здоровья кишечника

Сбалансированная диета, богатая целостными продуктами и антиоксидантами, способствует здоровому микробиому. Чем разнообразнее ваша диета, тем больше видов бактерий в вашем кишечнике, что обеспечивает выполнение широкого спектра функций для поддержания здоровья.

Средиземноморская диета

Эта диета, которая включает много овощей, бобовых, достаточного количества фруктов (не забывайте о суточных нормах) идеальна для поддержания здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Клетчатка способствует росту полезных бактерий и поддерживает баланс микробиому.

Ферментированные продукты

Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, квашеная капуста, кимчи или кефир может значительно улучшить состояние микробиому. Эти продукты содержат пробиотики, помогающие увеличить количество полезных бактерий и уменьшить количество вредных.

Пребиотики

Пребиотики, содержащиеся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, способствуют росту полезных бактерий. Например, кроме клетчатки незрелый банан, вареный и охлажденный картофель или рис содержат стойкие крахмалы, действующие как пребиотики, поддерживая здоровый микробиом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно улучшить здоровье своего кишечника и общее состояние организма.