Пирог Независимости: создаем новые традиции
Традиции нужно не только восстанавливать, но и создавать! Печем этот пирог, чтобы угощать всех гостей в День Независимости Украины и распространять традицию угощения!
Кстати, украинские пироги всегда были именно такими, как большие пирожки, похожие на рулеты.
На рулеты
Для теста:
550г хлебной муки
300г молока
25г свежих дрожжей
100г сахара
40г масла 82.5%
1 яйцо
Щепотка соли
Для начинки:
200 г мака
100 г масла 82.5% (пряности-корица, имбирь сухой, по желанию)
150 сахара
200 г уваренной груши (просто 3 груши и 70г сахара)
150г орехов грецких
1 желток, 20г молока на "помазку"
Опционально 100г сиропа (из груши)
Как готовить?
Тесто:
- в едва теплом молоке растворяю сахар и свежие дрожжи, даю постоять минут 10-15, чтобы активировались дрожжи;
- убиваю яйцо, перемешиваю, добавляю муку и щепотку соли, вымешиваю тесто;
- затем снова даю постоять минут 30 и добавляю мягкое сливочное масло и снова вымешиваю;
Тесто должно быть достаточно нежным. Даю ему снова постоять с часок, чтобы начало "подниматься".
Начинка:
- перетираю мак в ступке или кофемолке, добавляю 1:1.5 воды и белый сахар и довожу до кипения, варю минут 15, чтобы смесь стала чуть густой. Снимаю с огня и охлаждаю;
- к маку добавляю очень, очень мягкое масло (по желанию можно добавить ваниль);
- тесто делю на 2 части. Каждую растягиваю руками на поверхности, смазанной маслом, чтобы образовался большой прямоугольник;
- распределяю равномерно всю начинку – мак, слива, груша (очищенная, нарезанная кубиком и в вареная с сахаром) посыпаю специями и орехом;
- сворачиваю плотно в рулет. Украшаю, так как это делала моя бабушка 🫶
- смазываю яйцом и выпекаю: 180 градусов примерно 25-27 минут на конвекции.
- достаю из духовки, если у вас есть прозрачный сироп, например из грушевого варенья, то можно им смазать еще горячий рулет сверху, будет невероятная, глянцевая и сладкая корочка.
Даю остыть и угощаю семью и гостей!
С Днем Независимости!