Пирог Независимости: создаем новые традиции

Традиции нужно не только восстанавливать, но и создавать! Печем этот пирог, чтобы угощать всех гостей в День Независимости Украины и распространять традицию угощения!

Кстати, украинские пироги всегда были именно такими, как большие пирожки, похожие на рулеты.

На рулеты

Для теста:

550г хлебной муки

300г молока

25г свежих дрожжей

100г сахара

40г масла 82.5%

1 яйцо

Щепотка соли

Для начинки:

200 г мака

100 г масла 82.5% (пряности-корица, имбирь сухой, по желанию)

150 сахара

200 г уваренной груши (просто 3 груши и 70г сахара)

150г орехов грецких

1 желток, 20г молока на "помазку"

Опционально 100г сиропа (из груши)

Как готовить?

Тесто:

в едва теплом молоке растворяю сахар и свежие дрожжи, даю постоять минут 10-15, чтобы активировались дрожжи;

убиваю яйцо, перемешиваю, добавляю муку и щепотку соли, вымешиваю тесто;

затем снова даю постоять минут 30 и добавляю мягкое сливочное масло и снова вымешиваю;

Тесто должно быть достаточно нежным. Даю ему снова постоять с часок, чтобы начало "подниматься".

Начинка:

перетираю мак в ступке или кофемолке, добавляю 1:1.5 воды и белый сахар и довожу до кипения, варю минут 15, чтобы смесь стала чуть густой. Снимаю с огня и охлаждаю;

к маку добавляю очень, очень мягкое масло (по желанию можно добавить ваниль);

тесто делю на 2 части. Каждую растягиваю руками на поверхности, смазанной маслом, чтобы образовался большой прямоугольник;

распределяю равномерно всю начинку – мак, слива, груша (очищенная, нарезанная кубиком и в вареная с сахаром) посыпаю специями и орехом;

сворачиваю плотно в рулет. Украшаю, так как это делала моя бабушка 🫶

смазываю яйцом и выпекаю: 180 градусов примерно 25-27 минут на конвекции.

достаю из духовки, если у вас есть прозрачный сироп, например из грушевого варенья, то можно им смазать еще горячий рулет сверху, будет невероятная, глянцевая и сладкая корочка.

Даю остыть и угощаю семью и гостей!

С Днем Независимости!