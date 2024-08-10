Остатки небольшого пиратского судна были обнаружены охотниками за затонувшими кораблями в глубоких водах между Испанией и Марокко. Это первый случай, когда остатки такого судна обнаружили в самом центре Берберии.

Об этом открытии сообщает Live Science. Судно было найдено у побережья Марокко. Оно было хорошо вооружено и, вероятно, направлялось к побережью Испании. Исследователи считают, что пираты отправились в очередной рейд, но судно затонуло по дороге.

Пиратская тайна: в Гибралтарском проливе найден корабль XVII века с необычным грузом (фото). Источник: Live Science Пиратская тайна: в Гибралтарском проливе найден корабль XVII века с необычным грузом (фото). Источник: Live Science

На борту судна был найден довольно необычный груз. По сообщениям, корабль перевозил преимущественно кухонную утварь, в том числе кастрюли, сковородки и другие металлические изделия, изготовленные на территории современного Алжира.

По мнению исследователей, этот груз являлся лишь прикрытием. Вероятно, пираты пытались выдать себя за безвредных торговцев во избежание подозрений со стороны экипажей военных кораблей.

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"Эти обломки являются первым алжирским судном-корсаром, найденным в самом сердце Берберии", - отмечает морской археолог Шон Кингсли, один из авторов открытия.

Кстати, остатки пиратского судна обнаружила базирующаяся во Флориде команда компании Odyssey Marine Exploration (OME). Впервые они были отмечены еще в 2005 году. Однако тогда это место кораблекрушения не вызвало особого интереса у исследователей, поскольку они искали 80-пушечный английский военный корабль HMS Sussex, затонувший в этом же районе в 1694 году.

И вот теперь морские археологи вернулись к месту кораблекрушения, обследовали его и идентифицировали как пиратское судно.

Ранее мы рассказывали, что на затонувшем корабле римской эпохи был найден аналоговый компьютер.

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