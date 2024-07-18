Печенье для тирамиса легко приготовить дома: рецепт

Я обожаю готовить – это для меня процесс творческий и медитационный,

И сладенько люблю – один из десертов, который хочется всегда – это Тирамиссу. И вот я решил приготовить палочки Савоярди для него.

Саваярди – бисквитные палочки которые подойдут и к трайфлям, шарлоткам или другим десертам и тортам.

А теперь к рецепту:

Надо большие яйца

110г белок

- щепотка соли, капля лимона

-80г сахарной пудры

4 желтка (50г)

-сахар 25г

85г муки

10г крахмала

15г сахарной пудры на посыпку

Готовим!

Разделяю 3 яйца отдельно белок отдельно желток, выше, чтобы яйца были довольно старые, но осторожно, чтобы в белке не было и капли желтка!

взбиваю отдельно желток с сахаром на большой скорости в стабильную пену и чтобы разошелся сахар, это 4-5 минут, накрываю пленкой.

далее в чашу планетарного миксера KitchenAid помещаю белки, щепотку соли и каплю лимонного сока и на средней скорости сбиваю в воздушную некую "пивную" пену, потом уже добавляю в 3-4 приема сахарную пудру и сбиваю к плотной пене.

далее смешиваю взбитые желтки и белки.

Лучше добавлять в желток белки в 3 приема.

смешиваю муку и крахмал и через сито высыпаю на смесь и аккуратно за 15-20 секунд вымешиваю тесто крупным венчиком до однородной воздушной массы.

тесто помещаю в кондитерский мешок с круглой насадкой 7-8мм

на противень кладу пергамент, на пергамент выжимаю "палочки" - как экклры. Следите, чтобы они были высокие, а не плоские.

посыпаю все щедро сахарной пудрой, даю постоять 5 минут и выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут до красивого румяного цвета!

Сразу вынимаю из духовки и даю остыть

Когда остынут, можно хранить в сухой плотно закрытой коробке.

Обнимаю вас, мои дорогие.