Печенье для тирамиса легко приготовить дома: рецепт
Я обожаю готовить – это для меня процесс творческий и медитационный,
И сладенько люблю – один из десертов, который хочется всегда – это Тирамиссу. И вот я решил приготовить палочки Савоярди для него.
Саваярди – бисквитные палочки которые подойдут и к трайфлям, шарлоткам или другим десертам и тортам.
А теперь к рецепту:
Надо большие яйца
110г белок
- щепотка соли, капля лимона
-80г сахарной пудры
4 желтка (50г)
-сахар 25г
85г муки
10г крахмала
15г сахарной пудры на посыпку
Готовим!
Разделяю 3 яйца отдельно белок отдельно желток, выше, чтобы яйца были довольно старые, но осторожно, чтобы в белке не было и капли желтка!
- взбиваю отдельно желток с сахаром на большой скорости в стабильную пену и чтобы разошелся сахар, это 4-5 минут, накрываю пленкой.
- далее в чашу планетарного миксера KitchenAid помещаю белки, щепотку соли и каплю лимонного сока и на средней скорости сбиваю в воздушную некую "пивную" пену, потом уже добавляю в 3-4 приема сахарную пудру и сбиваю к плотной пене.
- далее смешиваю взбитые желтки и белки.
Лучше добавлять в желток белки в 3 приема.
- смешиваю муку и крахмал и через сито высыпаю на смесь и аккуратно за 15-20 секунд вымешиваю тесто крупным венчиком до однородной воздушной массы.
- тесто помещаю в кондитерский мешок с круглой насадкой 7-8мм
- на противень кладу пергамент, на пергамент выжимаю "палочки" - как экклры. Следите, чтобы они были высокие, а не плоские.
- посыпаю все щедро сахарной пудрой, даю постоять 5 минут и выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут до красивого румяного цвета!
Сразу вынимаю из духовки и даю остыть
Когда остынут, можно хранить в сухой плотно закрытой коробке.
Обнимаю вас, мои дорогие.