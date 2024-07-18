Печиво для тірамісу легко приготувати дома: рецепт
Я обожнюю готувати - це для мене процес творчий та медитаційний,
І солоденьке люблю - один з десертів, який хочеться завжди - це Тирамісу. І ось, я вирішив приготувати палички Савоярді для нього.
Саваярді - бісквітні палички які підійдуть і до трайфлів, шарлотки чи інших десертів і тортів.
А тепер до рецепту:
Треба великі яйця
110г білок
-дрібка солі, крапля лимону
-80г цукрової пудри
4 жовтка (50г)
-цукор 25г
85г борошна
10г крохмалю
15г цукрової пудри на посипку
Готуємо!
Розділяю 3 яйця окремо білок окремо жовток, вище щоб яйця були досить старі, але обережно, щоб у білку не було і краплі жовтку!
- збиваю окремо жовток з цукром на великій швидкості у стабільну піну та щоб розійшовся цукор, це десь 4-5 хвилин, накриваю плівкою.
- далі у чашу планетарного міксеру KitchenAid поміщаю білки, дрібку солі та краплю лимонного соку і на середній швидкості збиваю у повітряну таку собі "пивну" піну, потім вже додаю у 3-4 прийоми цукрову пудру і збиваю до щільної піни.
- далі змішую збиті жовтки і білки.
Краще додавати у жовток білки в 3 прийома.
- змішую борошно та крохмаль і через сито висипаю на суміш і акуратно за 15-20 секунд вимішую тісто крупним вінчиком до однорідної повітряної маси
- тісто поміщаю у кондитерський мішок з круглою насадкою 7-8мм
- на деко кладу пергамент, на пергамент витискую "палички" -наче еклкри. Слідкуйте щоб вони були високі, а не пласкі.
- посипаю все щедро цукровою пудрою, даю постояти 5 хвилин і випікаю у розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин до красивого румʼяного кольору!
Одразу виймаю з духовки і даю охолонути
Коли охолонуть, можна зберігати у сухій щільно закритий коробці.
Обіймаю вас, мої любі.