Палеонтологи обнаружили в Перу уникальную окаменевшую акулу в возрасте 9 миллионов лет

Чрезвычайная находка всколыхнула научное сообщество - в перуанской пустыне Писко археологи встретили редкую окаменелость древней акулы, возраст которой достигает 9 миллионов лет. Найденные останки принадлежат виду Cosmopolitodus hastalis – предку современной белой акулы. Это открытие было сделано учеными Перуанского геологического и горнодобывающего института в регионе, расположенном в 235 км от столицы страны.

Cosmopolitodus hastalis господствовал в океанских водах в течение миоцена и плиоцена – от 23 до 2,6 миллионов лет назад. Эта огромная хищная рыба достигала длины 7 метров, обладая мощными зубами длиной почти 9 сантиметров, которые служили совершенным орудием для охоты. Об этом пишет Interesting Engineering.

Уникальность находки состоит в ее необычайной сохранности. Ученые обнаружили не только хорошо сохранившуюся челюсть с рядами острых зубов, но и остатки в желудке акулы. Анализ показал, что основной добычей этого хищника были сардины – такая диета подобна пищевым привычкам современных морских хищников.

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Хотя окаменелости C. hastalis находили в разных уголках мира, что свидетельствует об их широком распространении, полные скелеты этих существ – большая редкость. Вид исчез примерно миллион лет назад, и хотя точные причины вымирания остаются загадкой, ученые предполагают, что C. hastalis могла стать эволюционным звеном для современных видов акул.

Бассейн Писко, где было сделано это открытие, издавна известен богатыми залежями морских окаменелостей, и эта находка добавила еще один важный элемент в палеонтологическую мозаику региона.

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