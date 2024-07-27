Отдых на Киевском море. Альтернатива Глебовке и цены

Вместе с прогнозами синоптиков об аномальной жаре в Киеве, все чаще приходят мысли об отдыхе у воды, где никакие прилипшие к телу джинсы не испортят тебе настроение. Хоть на день, хоть на выходные, а желательно, на неделю.

Киевское море, одно из крупнейших киевских водохранилищ, принимает каждый год десятки тысяч туристов. Одна из самых популярных локаций отдыха на Киевском море – это Глебовка, потому что ехать всего полчаса, а удовольствие целое "море". Конечно, если не рассматривать частные курорты, каждые выходные вы попадете в толпу, большие очереди и отсутствие бюджетных предложений жилья, кроме клочка земли для палатки. Расскажем вам об альтернативах отдыха на Киевском море и лучших пляжах для семейного, романтического или одинокого отпуска.

Пляжи Ясногородки пологие и удобные для отдыха. Источник: https://extremstyle.ua/ Пляжи Ясногородки пологие и удобные для отдыха. Источник: https://extremstyle.ua/

Отдых в Ясногородке

Час езды и вы в Ясногородке, где курорты выглядят как зарубежные, может и лучше, а развлечения не испытать за короткий отпуск. Для любителей комфортабельного отдыха есть много комплексов с бассейнами, учитывая экопарк Ясногородка, где на большой территории расположено 6 бассейнов и страусиная ферма вдобавок.

Рассматривая бюджетный отдых в Ясногородке есть небольшое количество частных предложений и много места для палаток.

Ценовая политика частных гостиниц стартует от 1600 грн за стандартный двухместный номер в будни и от 2300 на выходные. Отели имеют много развлечений, обычно входящих в цену номера: катамараны, каяки, лодки, сауны, зоны для барбекю и игр на свежем воздухе. Некоторые развлечения могут выплачиваться дополнительно.

Несколько дешевле будет остановка на базе отдыха "Ясенсад", остановка в номере начинается от 1 000 грн в сутки. На территории можно не только покупаться, загореть и нагуляться, но и порыбачить как с берега, так и лодки.

Расположившись на берегу Киевского моря с палаткой, обычно лучше иметь свой транспорт для пополнения продуктов питания и питьевой воды. Все необходимое можно найти в магазинах самого села.

Местные пляжи Ясногородки имеют длинные песчаные полосы и зоны с зеленой травой. Искупаться и загореть на пляжах можно и в рамках одного дня. Из столицы в Ясногородку ходят рейсовые автобусы, отправляющиеся со станции метро Нивки.

Пляжи Лебедевки, Выжгородского района, удобны для установки палаток и аутентичного отдыха. Источник: https://extremstyle.ua/ Пляжи Лебедевки, Выжгородского района, удобны для установки палаток и аутентичного отдыха. Источник: https://extremstyle.ua/

Отдых в Лебедевке

Меньше часа езды от Киева и вы среди дачных кооперативов Лебедевки, которые выходят к песчаным пляжам и воде. Арендовать домик можно по своему вкусу и бюджету. Простые деревянные домики с минимальным уровнем комфорта можно взять и по бюджетной цене, но в основном это достаточно комфортабельные коттеджи с хорошим уровнем современного комфорта. Базы отдыха будут расположены по всей дороге от Лебедевки до Ровжи (50 км от Киева) и выбирайте заранее.

Рядом с пляжами можно установить палатку. Живописные виды в Лебедевке прекрасно украсят ваш отдых среди природы и вечерние барбекю у костра. Продуктами и водой лучше запастись сразу и взять все необходимое для подлинного отдыха.

Если вы едете на отдых с максимальным комфортом, посетите GoodLife Park.

Пляжи Лютижа имеют живописные виды и удобные места для отдыха. Источник: @travel_in_ukraine_with_me Пляжи Лютижа имеют живописные виды и удобные места для отдыха. Источник: @travel_in_ukraine_with_me

Отдых в поселке Лютеж

Направление, которое может обеспечить вам уютный отдых наедине с природой. Живописные пейзажи, большие территории дикого леса и минимум инфраструктуры – то, что нужно, чтобы уйти от толпы.

По дороге в Лютеж вы найдете базы отдыха, которые придадут комфорт и возможности. Цена за остановку на базе отдыха составляет от 100 – 200 грн за ночь. Базы отдыха имеют дополнительные залы для совмещения работы и отдыха, а также организации различных конференций и мастер-классов. На территории базы есть кухня, барбекю зона, беседки для отдыха, площадки для спортивных игр и детская площадка.

Комфортабельный пляжный отдых в поселке Толокунь на территории загородного отеля ''Дача''. Источник: @dachahotels Комфортабельный пляжный отдых в поселке Толокунь на территории загородного отеля ''Дача''. Источник: @dachahotels

Отдых в поселке Толокунь

Еще один поселок, расположенный сразу за Ясногородкой. Великолепные виды, доступ к пляжам и возможность комфортабельной и аутентичной остановки.

Если принимать в рассмотрение загородные комплексы у поселка Толокунь – это суперсовременные зоны, где есть все для взрослых и детей. Загородный комплекс Morewell имеет все прелести для летнего отдыха.

бассейны;

развлекательные площадки;

квадроциклы;

рестораны и бары;

гостиничные номера;

интересные тематические предложения для романтики или семейного досуга.

Номер люкс на двоих можно снять за 6500 грн в сутки.

Отдых под парусом на целый день возможен под Киевом в яхт-клубе ''Энергетик''. Источник: @andruha_sukhomudrenko Отдых под парусом на целый день возможен под Киевом в яхт-клубе ''Энергетик''. Источник: @andruha_sukhomudrenko

Отдых на воде

Такая альтернатива стационарному отдыху у воды стала возможной благодаря яхт-клубу "Энергетик". Территория клуба находится всего полчаса езды от Киева, так что вы уже знаете где провести следующий уикенд. Яхты разные по размеру и цене, в общей сложности они вмещают от 2 до 25 человек. Здесь возможен романтический побег и впечатляющий семейный отдых или празднование важных дат.

Цена в час аренды яхты составляет: бюджетный вариант – 450 грн, комфортный – 1 500 грн и люкс от 1250 грн.

Вечерний пляж в поселке Козаровичи на Киевском море. Источник: @j.hrishchenko Вечерний пляж в поселке Козаровичи на Киевском море. Источник: @j.hrishchenko

ТОП 5 пляжей на Киевском море

Если вы хотите отдохнуть на один день или расположить свою палатку в живописном месте воспользуйтесь списком лучших пляжей Киевского моря:

Пляж Тюлень – Вышгород. Пляжная зона оснащена беседками и минимальными бытовыми условиями.

Пляжи поселка Ясногородка – много развлечений и развитая инфраструктура;

Пляжи поселка Козаровичи – для тех, кто уверенно держится на воде;

Пляжи поселка Лютеж – для дикого и подлинного отдыха;

Пляжи Лебедовки для семейного отдыха в коттеджах и палатках.

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