Відпочинок на Київському морі. Альтернатива Глібівці та ціни

Разом з прогнозами синоптиків про аномальну спеку в Києві, все частіше приходять думки про відпочинок біля води, де ніякі приклеєні до тіла джинси не зіпсують тобі настрій. Хоч на день, хоч на вихідні, а бажано на тиждень.

Київське море, або одне з найбільших київських водосховищ приймає кожного року десятки тисяч туристів. Одна з найпопулярніших локацій відпочинку на Київському морі це Глібівка, бо їхати всього пів години, а задоволення ціле "море". Звичайно ж, якщо не розглядати приватні курорти, кожні вихідні ви потрапите у натовп, великі черги та відсутність бюджетних пропозицій житла, крім хіба що клаптику землі для намету. Розповімо вам про альтернативи відпочинку на Київському морі та найкращі пляжі для сімейної, романтичної або одинокої відпустки.

Пляжі Ясногородки пологі та зручні для відпочинку. Джерело: https://extremstyle.ua/

Відпочинок у Ясногородці

Година їзди і ви в Ясногородці, де курорти виглядають як закордонні, може й краще, а розваги не випробувати за коротку відпустку. Для поціновувачів комфортабельного відпочинку є багато комплексів з басейнами, враховуючи екопарк Ясногородка, де на великій території розташовано 6 басейнів та страусова ферма на доданок.

Розглядаючи бюджетний відпочинок у селищі Ясногородка є невелика кількість приватних пропозицій та багато місця для наметів.

Цінова політика приватних готелів стартує від 1 600 грн за стандартний двомісний номер у будні та від 2 300 на вихідні. Готелі мають багато розваг, які зазвичай входять в ціну номера: катамарани, каяки, човни, сауни, зони для барбекю та ігор на свіжому повітрі. Деякі розваги можуть сплачуватися додатково.

Трохи дешевша буде зупинка на базі відпочинку "Ясенсад", зупинка у номері починається від 1 000 грн за добу. На території можна не тільки покупатися, засмагнути та нагулятися, а й порибалити як з берега, так і з човна.

Розташувавшись на березі Київського моря з наметом, звичайно краще мати власний транспорт для поповнення продуктів харчування та питної води. Все необхідне можна знайти в магазинах самого селища.

Місцеві пляжі Ясногородки мають піщані довгі смуги та зони з зеленою травою. Покупатися та засмагнути на пляжах можна й в рамках одного дня. Зі столиці до Ясногородки ходять рейсові автобуси, які відправляються зі станції метро Нивки.

Пляжі Лебедівки, Вижгородського району, зручні для встановлення наметів та аутентичного відпочинку. Джерело: https://extremstyle.ua/

Відпочинок у Лебедівці

Менше ніж година їзди від Києва і ви серед дачних кооперативів Лебедівки, які виходять до піщаних пляжів та води. Орендувати будиночок можна на свій смак та бюджет. Прості дерев’яні будиночки з мінімальним рівнем комфорту можна взяти й за бюджетну ціну, але в основному це досить комфортабельні котеджі з гарним рівнем сучасного комфорту. Бази відпочинку будуть розташовані по всій дорозі від Лебедівки до Ровжі (50 км від Києва), тож обирайте заздалегідь.

Поруч з пляжами можна встановити й намет. Мальовничі краєвиди у Лебедівці чудово прикрасять ваш відпочинок посеред природи та вечірні барбекю у вогнища. Продуктами та водою краще запастися одразу, та взяти все необхідне для аутентичного відпочинку.

Якщо ви їдете на відпочинок з максимальним комфортом, завітайте до "GoodLife Park".

Пляжі Лютіжа мають мальовничи краєвиди та зручні місця для відпочинку. Джерело: @travel_in_ukraine_with_me

Відпочинок у селищі Лютіж

Напрямок, що може забезпечити вам затишний відпочинок наодинці з природою. Мальовничі краєвиди, великі території дикого лісу та мінімум інфраструктури – те що треба, щоб втекти від натовпу.

По дорозі в Лютіж ви знайдете бази відпочинку, які додадуть комфорту й можливостей. Ціна за зупинку на базі відпочинку складає від 100 – 200 грн за ніч. Бази відпочинку мають додаткові зали для поєднання роботи та відпочинку, а також організації різноманітних конференцій та майстер-класів. На території бази є кухня, барбекю зона, альтанки для відпочинку, майданчики для спортивних ігор та дитячий майданчик.

Комфортабельний пляжний відпочинок у селищі Толокунь на території заміського готелю ''Дача''. Джерело: @dachahotels

Відпочинок у селищі Толокунь

Ще одне селище, яке розташоване одразу за Ясногородкою. Чудові краєвиди, доступ до пляжів та можливість комфортабельної та аутентичної зупинки.

Якщо брати у розгляд заміські комплекси біля селища Толокунь – це супер сучасні зони, де є все для дорослих та дітей. Заміський комплекс Morewell має всі принади для літнього відпочинку:

басейни;

розважальні майданчики;

квадроцикли;

ресторані та бари;

готельні номери;

цікаві тематичні пропозиції для романтики або сімейного дозвілля.

Номер люкс на двох можна зняти за 6 500 грн на добу.

Відпочинок під парусом на цілий день можливий під Києвом в яхт-клубі ''Енергетик''. Джерело: @andruha_sukhomudrenko

Відпочинок на воді

Така альтернатива стаціонарному відпочинку біля води стала можливою завдяки яхт–клубу "Енергетик". Територія клубу знаходиться всього пів години їзди від Києва, тож ви вже знаєте де провести наступний вікенд. Яхти різні за розміром і ціною, загалом вони вміщують від 2 до 25 осіб. Тут можлива романтична втеча, та вражаючий сімейний відпочинок або святкування важливих дат.

Ціна за годину оренди яхти становить: бюджетний варіант – 450 грн, комфортний – 1 500 грн та люкс від 1250 грн.

Вечірній пляж в селищі Козаровичі на Київському морі. Джерело: @ j.hrishchenko

ТОП 5 пляжів на Київському морі

Якщо ви хочете відпочити на один день, або розташувати свій намет в мальовничому місці скористайтеся списком найкращих пляжів Київського моря:

Пляж Тюлень – Вышгород. Пляжна зона оснащена альтанками та мінімальними побутовими умовами.

Пляжі селища Ясногородка – багато розваг та розвинена інфраструктура;

Пляжі селища Козаровичі – для тих, хто впевнено тримається на воді;

Пляжі селища Лютіж – для дикого та аутентичного відпочинку;

Пляжі Лебедівки для сімейного відпочинку в котеджах та наметах.

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