Отдаление Луны от Земли: ученые рассказали, что это означает для продолжительности суток

Месяц уже более 4,5 миллиардов лет сопровождает Землю как ее естественный спутник. Но, согласно новым научным исследованиям, он постепенно удаляется от планеты, и этот процесс влияет даже на продолжительность суток.

Об этом сообщает Daily Mail. Специалист по физике и астрономии Мичиганского государственного университета доктор Стивен ДиКерби отмечает, что спутник удаляется от нашей планеты примерно на 3,8 сантиметра каждый год.

Этот процесс, по его словам, влечет за собой постепенное замедление вращения Земли, что в перспективе может привести к увеличению продолжительности суток.

Почему во времена динозавров дни были короче

Научные данные позволяют проследить, как изменялась продолжительность суток в разные периоды истории Земли. По словам Стивена ДиКерби, около 70 миллионов лет назад, в конце существования динозавров, день на нашей планете длился всего 23,5 часа.

Этот факт подтверждает: даже медленное удаление Луны способно влиять на скорость вращения Земли в долгосрочной перспективе.

Почувствуют ли люди продление дня

Хотя процесс продолжается постоянно, современное человечество перемен не заметит.

"Можете быть спокойны: эффект очень мал. Удаление на 3,8 см в год по сравнению со средним расстоянием 384 000 км составляет лишь 0,00000001% ежегодно. Поэтому еще миллионы лет у нас будет затемнение, приливы и сутки продолжительностью 24 часа", – пояснил ученый.

Как океаны влияют на движение Луны

Отдаление Луны от Земли происходит через гравитационные взаимодействия, связанные с океаническими приливами.

"Приливные выпуклости на поверхности планеты не полностью совпадают с положением Луны. Поскольку Земля вращается, они немного смещаются вперед. Это создает дополнительное тяготение, которое заставляет Луну ускоряться, постепенно увеличивая радиус ее орбиты", – объяснил Стивен ДиКерби.

Ученый уточняет, что этот эффект становится заметен лишь в масштабах миллиардов лет.

Какое будущее ждет Земля и ее спутник

По словам физика, в отдаленном будущем Земля может настолько замедлить вращение, что окажется в своеобразном "приливном замке" с Луной. Тогда он больше не будет удаляться, а с поверхности планеты будет видна только одна его сторона.

Впрочем, человечество этого никогда не застанет. Во-первых, примерно через миллиард лет Солнце испарит океаны, и приливы исчезнут. Во-вторых, в еще далекой перспективе светило превратится в красного гиганта и уничтожит и Землю, и ее спутник.

