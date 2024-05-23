От мини до макси: 5 самых модных юбок на лето 2024 (фото)
Лето у модниц ассоциируется с сарафанами, платьями разной длины и юбками, а также короткими шортами. Поэтому в преддверии нового сезона многие из нас решили пересмотреть свой гардероб и дополнить его.
Команда UAportal сделала вам небольшую подборку с трендовыми фасонами юбок.
Плисс
Хотя время от времени в СМИ проскакивает утверждение, что складки сейчас не модны, однако на подиумах мы видим другую тенденцию. Плиссированные юбки – мини и макси, однотонные и принтованные – таки этим летом в тренде.
Макси
Длинные юбки не выходят из моды. Выбирайте их для лета из натуральных тканей – льна, шелка, хлопка. Сочетайте с платками, майками, бралетами.
Цветастая
Все с цветами – в этом сезоне супермодное. Поэтому какой бы формы или материала цветастую юбку вы ни выбрали – будете в тренде.
Кружевная
Мода на прозрачность пришла к нам из прошлых сезонов. Но в коллекциях модных дизайнеров можно заметить и не сплошное оголение, а обрамленную в кружево. Выглядит все это очень соблазнительно и красиво.
С бахромой
Бахрома всех возможных видов – еще один тренд сезона. Поэтому юбки с ней – очень актуальны.
Напомним, ранее мы рассказывали о топ моделях платьев в модном оттенке.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !