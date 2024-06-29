'Особенно важный' христианский артефакт возрастом 1500 лет был найден в Австрии (фото)

Археологи из Университета Инсбрука обнаружили 1500-летний реликварий из слоновой кости во время раскопок на вершине холма в Иршене, Австрия. Этот исключительный артефакт, известный как пиксида, является одним из 40 подобных предметов, известных в мире, и впервые за 100 лет был обнаружен при раскопках.

Пиксида – это небольшой круглый ящик, который использовали для хранения святых мощей или облаток для причастия. Ее нашли под алтарем раннехристианской церкви, датированной концом 4 века, сообщает Archaeology News.

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Предмет был сильно фрагментирован, но сохранил сложную резьбу, изображающие библейские сцены. На одной стороне изображен Моисей, который получает Десять заповедей на горе Синай, а на другой - Вознесение Христа.

Эта находка чрезвычайно важна по нескольким причинам:

Редкость: всего в мире известно около 40 подобных пиксидов из слоновой кости.

Оригинальный контекст: она была найдена на месте своего первоначального расположения, а не в музее или соборной казне.

Уникальные изображения: резьба Вознесения Христа на беге (двухконница) не встречаются больше нигде.

Состояние сохранения: несмотря на фрагментарность, пиксида сохранилось достаточно, чтобы провести научный анализ.

Исследователи проводят анализы стабильных изотопов, чтобы определить происхождение слоновой кости и мрамора, из которых изготовлена пиксида. Они изучают металлические детали и клей, использованные в ее конструкции.

Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck

Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck

Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck Фрагменты шкатулки пиксиды из слоновой кости. Источник: University of Innsbruck

Поселение в Бургбихле, где был найден пиксид, было основано в конце 3 или начале 4 века н.э. и брошенное около 610 года н.э. Эта находка бросает новый свет на религиозную и культурную жизнь людей, живших в этом регионе в поздний период.

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