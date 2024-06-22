Осел в США убежал от хозяев и стал предводителем стада оленей (видео)

Беглец осла в США стал звездой соцсетей после того, как его историю рассказали мировые СМИ. Когда Дизель, так зовут этого осла, убежал от хозяев, оказался в дикой природе, нашел новых друзей и даже стал предводителем оленей.

Дизель пять лет назад скрылся от своей хозяйки Терри Дрюри из Калифорнии. Испуганный пумой во время прогулки Дизель исчез в дикой природе. Его хозяйка искала Дизеля в течение месяцев, но безрезультатно, сообщает Inside Edition.

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Несколько лет спустя Дизеля случайно обнаружил охотник Макс Финнел. Он наблюдал за стадом оленей-вапити, когда увидел среди них осла. Удивившись, Финнел заметил, что Дизель вел себя как лидер стада. Елени двигались за ним, а он, кажется, руководил ими.

"Возможно, Дизель спас себя, убив пуму", — предположил Финнел, ведь местный лесник нашел в этом районе останки хищника.

История Дизеля быстро распространилась в социальных сетях, и наконец о нем узнал его хозяин. Терри Дрюри была счастлива узнать, что Дизель жив и здоров, но и грустный, ведь соскучилась по своему питомцу.

"Конечно, я бы хотела, чтобы Дизель вернулся домой, – призналась Дрюри, – но я понимаю, что он нашел свое место в дикой природе. Он заслужил свободу".

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