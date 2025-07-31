Ось Земли изменяет уклон: ученые предупреждают об угрозе

В новом исследовании, результаты которого обнародовало издание Daily Galaxy, ученые установили, что за менее чем 20 лет ось вращения Земли сместилась на 80 сантиметров. Основной причиной этого явления они называют деятельность человека — в первую очередь масштабную откачку подземных вод.

Исследовательская группа под руководством профессора Ки-Веона Со из Сеульского национального университета изучала период с 1993 по 2010 год. Выяснилось, что самое активное потребление воды для ирригации и других потребностей в значительной степени влияет на перераспределение массы на планете, а следовательно, и наклон оси вращения. Об этом пишет Daily Galaxy.

Профессор Со отмечает, что изменение положения полюсов - природное явление, но результаты анализа доказали: наибольшее влияние на дрейф оси имеет самое перемещение подземных вод. По аналогии с волчком, изменяющим направление вращения при изменении весового баланса, Земля также реагирует на изменение распределения массы.

Особенно тревожным выводом стало установление связи между выкачкой воды из подземных резервуаров и повышением уровня океана. По оценкам ученых, в указанный период было перемещено примерно 2150 гигатонн воды, что и привело к смещению оси.

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Ки-Веон Со признал, что с научной точки зрения это открытие важно, однако как отец и житель планеты он испытывает тревогу, ведь последствия могут быть куда более серьезными — от роста уровня моря до изменения климатических процессов.

Исследователи обращают внимание, что хотя выкачка воды может казаться локальной проблемой, ее глобальное влияние очевидно. Наиболее существенный вклад в изменение положения оси внесли регионы западной Северной Америки и северо-запада Индии. Если эта тенденция будет продолжаться, прибрежные районы мира могут столкнуться с усиленным риском затопления.

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