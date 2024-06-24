Орхидеи будут цвести как бешеные, если добавить в воду один продукт: советы садоводов

Подкормка орхидей имеет важное значение для их роста и цветения, поскольку она обеспечивает их необходимыми питательными веществами. Однако не обязательно покупать магазинное удобрение.

Эксперты советуют воспользоваться чесноком. Этот продукт улучшит цветение орхидей, сообщает Express.co.uk.

Достаточно положить измельченный чеснок в миску с водой на час, а затем замочить в этой воде орхидею. После этого растение будет давать много пышных цветов.

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Также этой водой можно просто поливать орхидеи. Обязательно процедите чесночную воду после того, как она постояла несколько дней. Это гарантирует, что сверхмощный чеснок не повлияет на растения отрицательно.

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