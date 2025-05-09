Опасное возвращение: советский зонд 'Космос-482' падает вместе с таинственным объектом

Космический аппарат советской эпохи, запущенный еще в 1972 году, готовится к падению на Землю. Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного движущегося объекта с зондом.

По последним наблюдениям, "Космос-482" может тянуть за собой внешне напоминающую конструкцию парашют конструкцию. По всей вероятности, это остатки тормозной системы, которая в оригинале должна была обеспечить мягкую посадку на поверхность Венеры. Однако, по словам астрофотографа Ральфа Вандеберга, остается открытым вопрос, сможет ли эта система хотя бы частично замедлить его падение.

Посадочный модуль, запущенный еще в рамках советской программы "Венера" в 1972 году, после более чем полувека на орбите снова направляется к Земле. Аппарат, который должен был совершить посадку на Венеру, не достиг цели из-за аварии ракеты-носителя. В результате инцидента основная часть конструкции упала на Землю еще в 1981 году, а спусковой модуль остался вращаться вокруг планеты.

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Согласно прогнозам, повторное вхождение в атмосферу и падение аппарата ожидается примерно 10 мая. В этой связи астрономы внимательно изучили новые снимки спутника. Один из них, сделанный 29 апреля 2025 г. нидерландским астрономом и астрофотографом Ральфом Вандебергом, демонстрирует тянущийся за капсулой объект.

По мнению Вандеберга, эта структура может являться парашютом или частью тормозного оборудования. Однако окончательных подтверждений, что изображено на фото, пока нет.

Аппарат "Космос-482" почти полностью соответствует конструкции зонда "Венера-8", также запущенному в 1972 году. Его "близнец" успешно сел на Венеру и передавал информацию с ее поверхности более 50 минут, прежде чем сгореть в плотных слоях атмосферы. Сам Космос-482 имеет массу около 495 кг, высоту около одного метра и был разработан для выдерживания экстремальных условий венерианской среды. Это существенно увеличивает возможность того, что аппарат переживет вход в земную атмосферу.

Опасное возвращение: советский зонд ''Космос-482'' падает вместе с таинственным объектом. Источник: Ralf Vandebergh/Х Опасное возвращение: советский зонд ''Космос-482'' падает вместе с таинственным объектом. Источник: Ralf Vandebergh/Х

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Первые четкие снимки этого зонда астрофотограф Ральф Вандеберг сделал в июле 2024 года. Сравнивая их с архивными фото 2014 года, можно заметить вытянутый объект, который тянется за основной капсулой. В некоторых кадрах эта структура выглядит как тонкая линия, исходящая из сферического тела аппарата.

Даже если эта деталь окажется парашютом, вряд ли он выполнит свою функцию. Как отмечает астроном, в случае если парашют раскрылся еще в космосе, то при вхождении в плотные слои атмосферы он, скорее всего, сгорит, не сбавив скорость падения.

В настоящее время спутниковые системы внимательно отслеживают маршрут зонда. Ожидается, что новые прогнозы по точке падения и спутниковые снимки появятся уже в ближайшее время.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили доказательства существования внеземной жизни.

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