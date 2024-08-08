Опасное искусство: на всемирно известной картине Рембрандта ученые обнаружили яд

Золотой век Нидерландов, славный своим художественным подъемом, также имел свои скрытые аспекты. Недавно исследователи обнаружили одну из таких темных сторон, найдя токсичные пигменты на картине Рембрандта "Ночной дозор".

Об этом сообщает Sciencealert.

Тайна золотого сияния

Химики из Государственного музея и Амстердамского университета в рамках проекта Operation Night Watch исследовали картину Рембрандта и обнаружили, что художник использовал необычную смесь пигментов для создания золотистого оттенка. Среди этих пигментов были свинцово-оловянный желтый и красно-оранжевые пигменты, содержащие мышьяк и серу.

Искусство на грани опасности

Использование таких токсичных веществ в живописи XVII века было более распространено, чем считалось ранее. Исследователи отмечают, что наличие парареальгара (красно-оранжевого пигмента с мышьяком) в европейских картинах подтверждено только в нескольких случаях.

Новые открытия о палитре Рембрандта

Это открытие расширяет наше понимание палитры Рембрандта и его творческих методов. Возможно, он был новатором, который экспериментировал с новыми пигментами, или же просто использовал доступные к тому времени материалы.

Вопросы безопасности и сохранения

Выявление токсичных пигментов на картине также поднимает вопрос о безопасности и сохранении произведений искусства. Хотя эти вещества не представляют непосредственной угрозы для посетителей музеев, они могут быть опасны для реставраторов и исследователей, работающих с картинами.

Это исследование напоминает нам, что искусство, даже такое прекрасное, как "Ночной дозор", может скрывать свои темные тайны. Она также демонстрирует важность научных исследований для понимания истории и сохранения культурного наследия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученым удалось воспроизвести духи одного из известнейших римских императоров.

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