Они сделают вам визуально старше: каких ошибок в макияже следует избегать

Возрастные изменения – это естественный процесс, который невозможно остановить. Однако, с помощью правильной косметики и техники нанесения макияжа, можно подчеркнуть красоту и скрыть некоторые недостатки, визуально омолодив лицо. Об этом пишет Oboz.

Ошибки, которых следует избегать:

Слишком много консилера: Чрезмерное использование консилера, особенно в зоне глаз, может подчеркнуть морщины и сделать кожу сухой. Наносите консилер только в тех зонах, где он действительно необходим, и используйте легкие текстуры.

Чрезмерное использование консилера, особенно в зоне глаз, может подчеркнуть морщины и сделать кожу сухой. Наносите консилер только в тех зонах, где он действительно необходим, и используйте легкие текстуры. Техника запекания: Запекание макияжа пудрой может визуально добавить возраст, подчеркнув морщинки. Для зрелой кожи лучше использовать фиксирующий спрей.

Запекание макияжа пудрой может визуально добавить возраст, подчеркнув морщинки. Для зрелой кожи лучше использовать фиксирующий спрей. Неправильная контурировка: Нанесение четких контурных линий может подчеркнуть возрастные изменения. Вместо скульптора используйте бронзатор, нанося его на верхнюю часть щек, углы лба и надбровные дуги.

Нанесение четких контурных линий может подчеркнуть возрастные изменения. Вместо скульптора используйте бронзатор, нанося его на верхнюю часть щек, углы лба и надбровные дуги. Слишком интенсивный макияж глаз и бровей: С возрастом выраженность глаз и бровей меркнет, поэтому их следует подчеркивать с осторожностью. Черную подводку замените графитовой или коричневой, а тушь наносите от самых корней ресниц. Для бровей используйте карандаш и прозрачный гель.

С возрастом выраженность глаз и бровей меркнет, поэтому их следует подчеркивать с осторожностью. Черную подводку замените графитовой или коричневой, а тушь наносите от самых корней ресниц. Для бровей используйте карандаш и прозрачный гель. Холодные или перламутровые помады: Холодные и перламутровые оттенки помад могут визуально устаревать. Отдавайте предпочтение теплым чудесным помадам с матовым финишем.

Советы для удачного макияжа:

Используйте увлажняющие и питательные средства: Это поможет сохранить кожу увлажненной и эластичной.

Это поможет сохранить кожу увлажненной и эластичной. Подбирайте тональный крем с легким или средним покрытием: Плотный тональный крем может подчеркнуть морщинки.

Плотный тональный крем может подчеркнуть морщинки. Наносите румяна на яблоки щек: Это поможет зрительно подтянуть лицо.

Это поможет зрительно подтянуть лицо. Подчеркивайте ресницы тушью: Это придаст глазам выразительность.

Это придаст глазам выразительность. Используйте карандаш для бровей: Это поможет скорректировать форму и сделать их более густыми.

Это поможет скорректировать форму и сделать их более густыми. Наносите помаду с матовым финишем: Это поможет сделать губы более четкими и зрительно увеличить их.

Это поможет сделать губы более четкими и зрительно увеличить их. Не забывайте об уходе за кожей: Регулярно очищайте, тонизируйте и увлажняйте кожу, а также используйте защиту SPF.

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