Олегу или Олеже: Авраменко поделился правилами корректного обращения

В программе "Сніданок з 1+1" известный специалист по языкознанию Александр Авраменко поделился информацией о корректном обращении к лицам с именем Олег.

"По поводу звательного падежа, обе формы – Олегу и Олеже – приемлемы. Выбирайте ту, которая раздается вам приятнее. По моему мнению, в последние годы большинство предпочитает старую форму – Олеже", – отметил он.

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Также Авраменко выразил мнение, что существует ошибка в современном правописании по отношению к имени Игорь, а именно использование формы Игоре в звательстве.

"При обращении к Игорю следует пользоваться формой Игоря, которая соответствует правилам украинского языка", – рекомендовал он.

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