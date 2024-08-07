Олегу чи Олеже: Авраменко поділився правилами коректного звертання

У програмі "Сніданок з 1+1" відомий фахівець з мовознавства Олександр Авраменко поділився інформацією про коректне звернення до осіб з іменем Олег.

"Щодо кличного відмінка, обидві форми – Олегу та Олеже – є прийнятними. Вибирайте ту, яка лунає вам приємніше. На мою думку, в останні роки більшість віддає перевагу старій формі – Олеже",– зазначив він.

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Також Авраменко висловив думку, що існує помилка в сучасному правописі стосовно імені Ігор, а саме – використання форми Ігоре у кличному відмінку.

"При зверненні до Ігоря слід користуватися формою Ігорю, яка відповідає правилам української мови", – рекомендував він.

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