Оладьи из капусты: получаются нежные и полезные
Никогда не поздно пополнить свою книгу рецептов всевозможными блюдами из капусты, которые вы сможете приготовить оригинально, вкусно и просто.
Разные виды капусты одинаково полезны для организма: все они содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания тонуса, богаты клетчаткой, легко усваиваются и не перегружают нас лишними калориями.
Самый распространенный вид капусты - белокачанная - богат витамином С и полезными кислотами. Блюда из белокочанной капусты всегда готовятся просто.
Нежные капустные оладьи
Ингредиенты:
- белокочанная капуста - 1 средний кочан
- яйцо - 2 шт.
- мука цельнозерновая - 4 ст. л.
- специи и приправы - по вкусу
- растительное масло - для жарки
- свежая зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
- сметана или натуральный йогурт - для подачи
Способ приготовления:
Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут.
Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции.
Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом. Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Подрумяньте их на огне чуть ниже среднего примерно по 5 минут с каждой стороны.
Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.