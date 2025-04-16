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Океаны могут стать фиолетовыми в будущем: ученые назвали причины феномена

Цихоцкая Мария

Океаны могут стать фиолетовыми в будущем: ученые назвали причины феномена
Новые исследования свидетельствуют: в будущем воды нашей планеты могут даже приобретать фиолетовый или красный цвет.

Японские ученые еще много веков тому назад заметили, что цвет океана может зависеть от его химического состава. Исторически считается, что океаны были не всегда голубыми — по всей вероятности, они когда-то имели зеленый оттенок.

Новые исследования свидетельствуют: в будущем воды нашей планеты могут даже приобретать фиолетовый или красный цвет. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследователи из Университета Нагои заметили необычный зеленый цвет воды вокруг вулканического острова Иодзима в архипелаге Осагавара. Это наблюдение позволило предположить, что в далеком прошлом океаны Земли также имели зеленый цвет. Основная причина – водоросли и микроорганизмы, которые для фотосинтеза использовали железо вместо кислорода.

В научной статье, опубликованной в журнале Nature, анализируется химический состав океанической воды во время архейского периода — это было около 3,8–1,8 миллиарда лет назад. В то время кислорода в атмосфере еще не было, а жизнь ограничивалась простыми одноклеточными организмами. Они осуществляли фотосинтез без кислорода (анаэробный), что впоследствии повлекло за собой "большое событие окисления" - момент, когда на Земле появился кислород и началось формирование более сложных форм жизни.

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Исследователи также обратили внимание на сине-зеленые водоросли (цианобактерии), которые являлись одними из первых фотосинтезирующих организмов. Они использовали пигмент фикоэритробилин, который помогал улавливать свет, вероятно, придавая воде зеленый оттенок.

Ученые из Корнельского университета предполагают, что в будущем океаны могут изменить цвет еще раз — фиолетовый или даже красный. Этот процесс связан с эволюцией Солнца, постепенно становится ярче. Изменения интенсивности солнечного света могут повлиять на то, как свет поглощается водой и какими организмами она населена.

Цвет океанов – не постоянная характеристика. Он меняется в зависимости от состава воды, типа населяющих ее организмов, а также от солнечной активности. И если когда-то океаны были зелеными, то в будущем они могут стать совсем другими — в частности, фиолетовыми или красными.

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