Океаническая ловушка: обнаружена невидимая угроза, которая опаснее Бермудского треугольника

Исследователи обнаружили на дне Мексиканского залива смертоносный участок, который уничтожает все живое, что попадает внутрь. Условия там настолько ядовитые, что лишь некоторые микроорганизмы и существа могут выжить. Это связано с отсутствием кислорода и высоким уровнем соли, который является летальным.

Открытие смертельного бассейна в водах Мексиканского залива, известного как "Горячая ванна отчаяния", было сделано командой исследователей в 2015 году, пишет Live Science. Это уникальное природное образование, имеющее высокую концентрацию соли, расположено на глубине около 1000 метров под поверхностью моря. Ученые наткнулись на это удивительное место во время изучения холодных просачиваний в Персидском заливе, где углеводороды, которые являются основной частью нефти и газа, выходят из океанического дна и попадают в толщу воды. Этот процесс возник из-за движения соляных плит в земной коре, сформировавшихся миллионы лет назад в результате испарения древнего моря.

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Название "горячая ванна отчаяния" происходит от находки – краба, который погиб и оставался нетронутым в течение восьми лет благодаря консервирующим свойствам этой среды. Бассейн имеет примерно 30,5 метра в окружности и глубину 3,7 метра.

В гидромассажных ваннах формируется соленый раствор, который является результатом проникновения углеводородов через погребенные соляные пласты. Этот раствор имеет соленость, которая в четыре раза превышает соленость морской воды, что обеспечивает значительно большую плотность и препятствует смешиванию с холодными потоками.

Температура воды в таких бассейнах может достигать 19°C, создавая экстремально опасные условия для жизни многих видов из-за высокого содержания соли. В рассоле также присутствуют значительные концентрации сероводорода и метана, которые могут выдержать лишь ограниченный круг организмов, например, некоторые виды моллюсков. Кроме того, бассейн окружен крутыми склонами, покрытыми минеральными отложениями красного, желтого и белого цвета, а также зарослями моллюсков. Один из исследователей в видео намекает на то, что эта среда была сформирована живыми существами.

"Сначала, вероятно, происходит то, что жидкость начинает извергаться со дна моря. И тогда появляются биологические сообщества, которые начинают этим пользоваться", – сказал исследователь на видео открытия, которое было сделано с помощью аппарата с дистанционным управлением (ROV).

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