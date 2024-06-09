Оказался подделкой: самый высокий водопад Китая был создан людьми (фото, видео)

Каждый год тысячи туристов приезжают в Китай, чтобы увидеть водопад Юньтай, который очаровывает своей красотой и величеством. Высота этого водопада составляет 314 метров, и он считается самым высоким непрерывным водопадом страны. Однако недавно один из туристов обнаружил неожиданный секрет, который произвел настоящий фурор.

Путешественник, решив добраться до вершины водопада, был очень разочарован, когда обнаружил, что вода вытекает из трубы. Он записал видео с подписью: "О том, как я прошел из-за всех затруднений к источнику водопада Юньтай только для того, чтобы увидеть трубу". Видео быстро стало вирусным в соцсетях, вызвав множество вопросов по подлинности водопада, пишет издание SCMP (South China Morning Post).

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Самый высокий водопад Китая. Источник: scmp.com Самый высокий водопад Китая. Источник: scmp.com

Сотрудники горного парка Юньтай признали, что используют трубы для поддержания водопада, но уверяют, что он питается природными источниками. Трубы используются только во время засушливых периодов для поддержания впечатляющего вида водопада для туристов. Администрация парка даже опубликовала пояснения от имени водопада, отметив, что "в сухой сезон сделано небольшое улучшение, чтобы выглядеть лучше для встречи с друзьями".

Местные власти также отправили своих представителей в горный парк, чтобы выяснить ситуацию. Когда были установлены трубы и как они часто использовались, остается неизвестным. Однако руководство парка заверило, что посетители смогут увидеть водопад в его природной форме во время дождливых летних месяцев.

Самый высокий водопад Китая. Источник: scmp.com Самый высокий водопад Китая. Источник: scmp.com

Это событие вызвало множество обсуждений среди туристов и местных жителей. Многие считают, что использование труб для поддержания водопада во время засухи приемлемо, тогда как другие считают это обманом. Несмотря на это, водопад Юньтай остается популярным местом для посещения, привлекая тысячи туристов каждый год.

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