Виявився підробкою: найвищий водоспад Китаю було створено людьми (фото, відео)

Щороку тисячі туристів приїжджають до Китаю, щоб побачити водоспад Юньтай, який зачаровує своєю красою та величністю. Висота цього водоспаду сягає 314 метрів, і він вважається найвищим безперервним водоспадом країни. Однак нещодавно один із туристів виявив несподіваний секрет, який викликав справжній фурор.

Мандрівник, вирішивши дістатися вершини водоспаду, був дуже розчарований, коли виявив, що вода витікає з труби. Він записав відео з підписом: "Про те, як я пройшов через усі труднощі до джерела водоспаду Юньтай тільки для того, щоб побачити трубу". Відео швидко стало вірусним у соцмережах, викликавши безліч питань щодо автентичності водоспаду, пише видання SCMP (South China Morning Post).

Вас також зацікавить: Вчені розкрили таємницю "кривавого водоспаду" в Антарктиді (відео)

Найвищий водоспад Китаю. Джерело: scmp.com

Працівники гірського парку Юньтай визнали, що використовують труби для підтримки водоспаду, але запевняють, що він живиться природними джерелами. Труби використовуються лише під час посушливих періодів, щоб підтримувати вражаючий вигляд водоспаду для туристів. Адміністрація парку навіть опублікувала пояснення від імені водоспаду, зазначивши, що "в сухий сезон зроблено невелике покращення, щоб виглядати якнайкраще для зустрічі з друзями".

Місцева влада також відправила своїх представників до гірського парку, щоб з’ясувати ситуацію. Коли були встановлені труби та як часто вони використовувалися, залишається невідомим. Проте, керівництво парку запевнило, що відвідувачі зможуть побачити водоспад у його природній формі під час дощових літніх місяців.

Найвищий водоспад Китаю. Джерело: scmp.com

Ця подія викликала багато обговорень серед туристів та місцевих жителів. Багато хто вважає, що використання труб для підтримки водоспаду під час посухи є прийнятним, тоді як інші вважають це обманом. Попри це, водоспад Юньтай залишається популярним місцем для відвідування, приваблюючи тисячі туристів щороку.

Раніше вчені розкрили істоту, яка потопила корабель Колумба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!