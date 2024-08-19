Огромное сокровище средневековых монет из серебра случайно обнаружили в Германии (фото)

В муниципалитете Глоттерталь, расположенном в горах Шварцвальд Германия, в ходе строительных работ было обнаружено более 1500 серебряных монет. Это сокровище является одним из самых больших за последние десятилетия в регионе Фрайбурга.

Как сообщает Live Science, строители в ходе работ заметили "маленькие металлические пластины". Впоследствии они узнали, что вырыли более 1500 средневековых монет.

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Археолог из Государственного управления охраны памятников в Штутгарте сообщил, что это открытие "является крупнейшим сокровищем с 1949 года" в этом регионе.

Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council

Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council

Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council Монеты были отчеканены в 1320-х годах. Источник: Courtesy of State Office для Monument Preservation in Stuttgart Regional Council

По его словам, находка дает подсказки ученым о том, как выглядели горнодобывающая промышленность и чеканка в этом районе 650 лет назад.

Он напомнил, что в 1949 году археологи во Фрайбурге обнаружили около 5000 монет примерно 1280-х годов, но никогда не находили средневековых сокровищ.

Фрайбург был основан домом Церингенов, династией, которой управляли герцоги примерно с 1120 по 1218 год. Когда линия Церингеров закончилась, город завладел дом Урахов.

"Глоттерталь был одним из важнейших районов добычи полезных ископаемых для герцогов Фрайбургских. Место, где были найдены монеты, было основным поселением шахтеров, которые выкапывали такие металлы, как серебро", — пояснил Гаазис-Бернер.

Ранее в Швеции обнаружили 170 серебряных монет в средневековой могиле.

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