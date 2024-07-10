Один из шокирующих примеров рабства: в Помпеях обнаружили пекарню-тюрьму (фото)

На развалинах Помпей археологи обнаружили пекарню, где хлеб выпекали порабощенные люди. Ученые назвали это открытие наиболее поразительным примером рабства в древнем римском городе.

Эта тесная пекарня с маленькими окнами и железной решеткой была частью дома, найденного во время раскопок в районе Regio IX археологического парка Помпеи на юге Италии, сообщает The Guardian.

Новое открытие позволяет глубже понять повседневную жизнь рабов в Помпеях. Хотя исторические источники часто их игнорируют, они составляли большинство населения города. Их труд был основой экономики и поддерживал структуру римской цивилизации.

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Археологи сообщают, что здание было восстановлено после разрушительного извержения Везувия в 79 году. В одной из комнат пекарни были найдены останки трех человек.

На полу пекарни обнаружили отметки, которые использовали для движения животных и порабощенных рабочих с завязанными глазами. Здание было разделено на жилую часть, украшенную роскошными фресками, и пекарню, где порабощенные были вынуждены молоть зерно для изготовления хлеба.

Пекарня была изолирована от внешнего мира, а ее единственный выход вел в главный зал дома.

"Это самый шокирующий аспект древнего рабства, лишенный доверия и сведенный к жестокому насилию. Это подтверждается закрытием нескольких окон железной решеткой", – отмечает Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи.

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