Очень сливовый пирог: рецепт

Обожаю сливы и радуюсь их щедрому сезону в этом году. Мы готовим и варенье, и к мясу добавляем, используем для соусов. А сегодня приготовим очень сливовый пирог.

На форму 26 см

Первое тесто (на низ):

200-220г муки

100г масла 82.5%

85г сахара

5 г ванильного сахара

1 маленькое яйцо

5 г разрыхлителю

1100г слив

30г сахара

Штрейзель:

170г муки

90г холодного масла

85г сахара

Корица, цедра апельсина, кардамон молотый

Тесто на низ:

Масло, яйцо, сахар, взбиваю в однородную массу, добавляю муку с разрушителем, быстро замешиваю тесто и кладу немного остыть в холодильник.

В слив удаляю косточку и посыпаю сахаром, чтобы пустили сок и были вкуснее)

Хрустящая ароматная посыпка штрейзель:

Муку и сахар смешиваем, добавляю специи и, по желанию, цедру цитрусовых, холодные кусочки масла. Быстро рублю масло кондитерским скребком или ножами и потом замешиваю так как комочками.

Первое тесто через пергамент валкую, выкладываю в форму (также можно под низ пергамент положить) и формую высокий бортик.

сливы у меня были большие – поэтому выкладывал бочком, все друг к другу, так очень красиво.

наверх прямо комочками бросаю посыпку и запекаю при температуре 175 градусов 45 минут, выключаю духовку и еще держу 10 мин. Даю немного остыть и потом вынимаю.

Подавать вкусно с ложкой сметаны, чуть-чуть взбитой с сахаром!

Приятного аппетита.

Обнимаю вас.