Новая жизнь для темной и мрачной комнаты: как обновить жилое пространство

Когда речь идет о превращении темного и пасмурного помещения в светлое и привлекательное пространство, ключевым моментом является выбор дизайна интерьера. UAportal разобрался в этом вопросе, предложив исчерпывающий набор советов, которые помогут вам в этом.

Естественный свет

Можно использовать прозрачные шторы светлых оттенков. Это позволит максимальному количеству света попадать в комнату, делая ее светлее. Также следует держать окна, чтобы свет легко проникал в комнату.

Использование зеркал

Разместите большое зеркало прямо напротив окна, чтобы отражать естественный свет в комнату или меньшие зеркала у источников света. Также можно использовать зеркальную мебель, чтобы дополнительно рассеять свет по комнате.

Читайте также: Проверенные простые методы, как быстро снять старые обои

Декор и мебель в светлых тонах

Белые или светлые стены, мебель и текстиль помогают рассеивать свет по комнате. Кроме того, использование глянцевых поверхностей также может улучшить отражение света. Добавьте яркие цвета с помощью аксессуаров, таких как подушки и картины.

Используйте искусственное освещение

Выбирайте лампочки с более высокой цветовой температурой, чтобы освещение было ярким, а не теплым и тусклым. Также рассмотрите возможность использования лампочек с регулировкой яркости.

Уберите и переставьте мебель

Можно освободить пространство, убрав ненужные предметы и убедившись, что мебель не блокирует естественный свет. Кроме того, попробуйте переставить большую мебель, чтобы оптимизировать поток природного света и создать ощущение пространства в комнате.

Раньше мы писали о том, как нужно убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !