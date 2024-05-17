Нове життя для темної та похмурої кімнати: як оновити житловий простір

Коли мова йде про перетворення темного і похмурого приміщення на світлий і привабливий простір, ключовим моментом є вибір дизайну інтер'єру. UAportal розібрався в цьому питанні, запропонувавши вичерпний набір порад, які допоможуть вам у цьому.

Природне світло

Можна використовувати прозорі штори світлих тонів. Це дозволить максимальній кількості світла потрапляти в кімнату, роблячи її світлішою. Також варто тримати вікна, щоб світло легко проникало в кімнату.

Використання дзеркал

Розмістіть велике дзеркало прямо навпроти вікна, щоб відбивати природне світло в кімнату, або менші дзеркала біля джерел світла. Також можна використовувати дзеркальні меблі, щоб додатково розсіяти світло по кімнаті.

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Декор та меблі у світлих тонах

Білі або світлі стіни, меблі та текстиль допомагають розсіювати світло по кімнаті. Крім того, використання глянцевих поверхонь також може покращити відбиття світла. Додайте яскравих кольорів за допомогою аксесуарів, таких як подушки та картини.

Використовуйте штучне освітлення

Обирайте лампочки з вищою колірною температурою, щоб освітлення було яскравим, а не теплим і тьмяним. Також розгляньте можливість використання лампочок з регулюванням яскравості.

Приберіть і переставте меблі

Можна звільнити простір, прибравши непотрібні предмети і переконавшись, що меблі не блокують природне світло. Крім того, спробуйте переставити великі меблі, щоб оптимізувати потік природного світла і створити відчуття простору в кімнаті.

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