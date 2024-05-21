Новая личность: уникальное исследование раскрывает странные изменения у пациентов после трансплантации

Последние научные открытия подтверждают новый аспект взаимосвязи между трансплантацией органов и изменением характера пациентов. Участники предоставили исчерпывающую информацию о своих ощущениях и переживаниях после хирургического вмешательства через онлайн-анкетирование. Согласно статье, опубликованной в научном издании Transplantology, исследователи из Колорадского университета провели опрос среди 47 человек, перенесших операцию по трансплантации (23 из которых получили сердце, а остальные 24 – разные органы).

Захватывающие данные указывают, что огромное большинство, а именно 89% пациентов, перенесших трансплантацию, отметили изменения в личностных чертах после получения нового органа.

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Изучение, проведенное CU, явилось одним из передовых в сфере отслеживания личностных трансформаций после трансплантации различных органов. Согласно публикации Science Alert, существуют случаи, когда после пересадки сердца пациенты чувствовали себя более связанными со своими донорами, чем со своим предыдущим "я", проявляя новые вкусы в пище, искусстве, сексуальных предпочтениях и поведении.

Одна женщина, которой в 1990-х годах было пересажено сердце молодого музыканта, поделилась, что с тех пор она испытывает сильную страсть к музыке, которой раньше не было.

"До трансплантации я никогда не была музыкальной, но теперь музыка стала частью моей жизни, и я чувствую это каждой клеткой", - рассказала она исследователям.

Последние исследования в университете CU открыли, что наша идентичность и предпочтения могут быть закодированы в каждой клетке нашего организма, не ограничиваясь сердцем.

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Участники опроса сообщили о значительных изменениях в своих личностных чертах, включая темперамент, эмоции, пищевые предпочтения, самоидентификацию, религиозные и духовные убеждения, а также воспоминания. Единственное различие между реципиентами сердца и других органов заключалось в изменении физических атрибутов.

Авторы отмечают, что сходство опыта между этими двумя группами пациентов подтверждает, что изменения личности после трансплантации сердца не уникальны, и подобные изменения могут происходить после пересадки любого органа.

Согласно прошлогодней статье The Post, реципиенты переливания крови также отмечали изменения в настроении, поведении и даже в воспоминаниях после процедуры. Исследование, проведенное Мичиганским университетом в 2013 году, выявило, что существует глубоко укоренившаяся вера в то, что внутренние части человека имеют причинно-следственные связи, которые могут передавать характеристики донора получателю, если их смешать.

Сара-Джейн Лесли, профессор философии из Принстонского университета и соавтор исследования, выразила мнение, что несмотря на отсутствие научных доказательств, люди продолжают верить в возможность изменения личности через трансплантацию.

Science Alert предлагает "гипотезу системной памяти" как объяснение этого явления. Согласно этой гипотезе, все живые клетки содержат память, позволяющую передавать историю от донора к реципиенту через ткани.

Несмотря на то, что нервные связи в пересаженном органе не функционируют, есть доказательства, что они могут восстанавливаться в течение года после операции. Взаимодействие нейромедиаторов, основанное на воспоминаниях донора, может вызвать реакцию нервной системы получателя, что влияет на его личность.

Кроме того, обнаружено, что клетки донора продолжают циркулировать в организме реципиента даже спустя два года после трансплантации. По данным Science Alert, неясно, куда именно попадают эти клетки, но их воспалительное влияние может являться причиной изменений в личности, поскольку выброс ДНК из клеток вызывает воспаление, а длительное воспаление низкой степени может изменять личностные черты.

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