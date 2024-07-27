Никогда не догадаетесь: почему птицы летают в форме 'V'

Большинство перелетных птиц сбиваются в клинья во время продолжительных путешествий. Они выбирают V-образную формацию для перелетов с тем, чтобы экономить энергию.

Ученые выяснили, что эта формация выглядит не только эстетично, но и служит важной практической цели. Как пишет IFLScience, исследования показали, что птицы, летящие клином, могут экономить до 20-30% энергии.

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Это происходит благодаря тому, что каждая последующая птица использует восходящие потоки воздуха, созданные маханием крыльев птицы впереди. Таким образом, птицы уменьшают сопротивление воздуху и тратят меньше сил на полет.

Интересно, что летящие клином птицы синхронизируют свои движения. Они машут крыльями в определенной последовательности, чтобы максимально эффективно использовать воздушные потоки.

Эта способность к синхронному полету, как оказалось, развивается даже у молодых птиц, не имевших возможности учиться у опытных особей.

Почему именно V-образная форма?

Птицы летят клином. Источник: Dariusz Leszczynski/Shutterstock.com Птицы летят клином. Источник: Dariusz Leszczynski/Shutterstock.com

Хотя V-образная форма наиболее известна, исследования показали, что среди птиц также распространена J-образная формация. Ученые считают, что выбор формы зависит от вида птицы, ее размера и длины крыльев.

Понимание того, почему птицы летят клином, имеет важное значение для многих областей науки. В частности, эти знания могут использоваться для разработки новых типов летательных аппаратов, которые будут более энергоэффективными. Кроме того, это открытие способствует более глубокому пониманию поведения животных и взаимодействию живых организмов с окружающей средой.

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