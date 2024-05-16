Никакой химии: эти пять ингредиентов удаляют даже стойкие пятна из одежды

Химические пятновыводители не всегда справляются со своей задачей, а к тому же могут вредить окружающей среде. К счастью, существуют простые и экологичные альтернативы, которые помогут вам избавиться даже от самых стойких пятен.

Эксперты подсказали 5 средств, способных вывести пятна любой сложности из белой и цветной одежды. Однако перед использованием любого из этих методов протестируйте его на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что он не повреждает цвет или структуру.

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Для стойких пятен может потребоваться повторное применение или комбинирование разных методов. При работе с лимонным соком или перекисью водорода используйте перчатки для защиты рук.

Какие подручные средства способны постирать пятна из вещей:

1. Пищевая сода:

Растворите 1 чашку пищевой соды в горячей воде. Замочите в этом растворе загрязненные вещи на 30 минут. Вымыть одежду в обычном режиме. Пищевая сода не только удаляет пятна, но и дезодорирует белье.

2. Кукурузный крахмал:

Посыпьте пятно кукурузным крахмалом и оставьте на ночь. Утром вытряхните крахмал и постирайте одежду в обычном режиме. Кукурузный крахмал эффективно удаляет пятна жира.

3. Лимонный сок:

Выдавите сок из половинки лимона на пятно. Оставьте на пятне в час. Вымыть одежду в обычном режиме. Лимонный сок отбеливает белье и удаляет пятна.

4. Жидкое черное мыло:

Нанесите жидкое чёрное мыло на пятно от пота. Добавьте немного перекиси водорода, если пятно сильное. Вымыть одежду в обычном режиме.

5. Ополаскиватель для ротовой пустыми:

Добавьте стакан спиртосодержащего ополаскивателя для рта в обычный цикл стирки. Ополаскиватель для рта дезинфицирует белье и удаляет пятна.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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