Никакой химии: эти пять ингредиентов удаляют даже стойкие пятна из одежды
Химические пятновыводители не всегда справляются со своей задачей, а к тому же могут вредить окружающей среде. К счастью, существуют простые и экологичные альтернативы, которые помогут вам избавиться даже от самых стойких пятен.
Эксперты подсказали 5 средств, способных вывести пятна любой сложности из белой и цветной одежды. Однако перед использованием любого из этих методов протестируйте его на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что он не повреждает цвет или структуру.
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Для стойких пятен может потребоваться повторное применение или комбинирование разных методов. При работе с лимонным соком или перекисью водорода используйте перчатки для защиты рук.
Какие подручные средства способны постирать пятна из вещей:
1. Пищевая сода:
Растворите 1 чашку пищевой соды в горячей воде. Замочите в этом растворе загрязненные вещи на 30 минут. Вымыть одежду в обычном режиме. Пищевая сода не только удаляет пятна, но и дезодорирует белье.
2. Кукурузный крахмал:
Посыпьте пятно кукурузным крахмалом и оставьте на ночь. Утром вытряхните крахмал и постирайте одежду в обычном режиме. Кукурузный крахмал эффективно удаляет пятна жира.
3. Лимонный сок:
Выдавите сок из половинки лимона на пятно. Оставьте на пятне в час. Вымыть одежду в обычном режиме. Лимонный сок отбеливает белье и удаляет пятна.
4. Жидкое черное мыло:
Нанесите жидкое чёрное мыло на пятно от пота. Добавьте немного перекиси водорода, если пятно сильное. Вымыть одежду в обычном режиме.
5. Ополаскиватель для ротовой пустыми:
Добавьте стакан спиртосодержащего ополаскивателя для рта в обычный цикл стирки. Ополаскиватель для рта дезинфицирует белье и удаляет пятна.
Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.
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