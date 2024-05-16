Жодної хімії: ці п'ять інгредієнтів видаляють навіть стійкі плями з одягу

Хімічні засоби для виведення плям не завжди справляються зі своїм завданням, а до того ж можуть шкодити навколишньому середовищу. На щастя, існують прості та екологічні альтернативи, які допоможуть вам позбутися навіть найстійкіших плям.

Експерти підказали 5 засобів, що здатні вивести плями будь-якої складності з білого та кольорового одягу. Однак перед використанням будь-якого з цих методів протестуйте його на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що він не пошкоджує колір або структуру.

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Для стійких плям може знадобитися повторне застосування або комбінування різних методів. При роботі з лимонним соком або перекисом водню використовуйте рукавички, щоб захистити руки.

Які підручні засоби здатні випрати плями з речей:

1. Харчова сода:

Розчиніть 1 чашку харчової соди в гарячій воді. Замочіть у цьому розчині забруднені речі на 30 хвилин. Виперіть одяг у звичайному режимі. Харчова сода не тільки видаляє плями, але й дезодорує білизну.

2. Кукурудзяний крохмаль:

Посипте пляму кукурудзяним крохмалем і залиште на ніч. Вранці витрусіть крохмаль і виперіть одяг у звичайному режимі. Кукурудзяний крохмаль ефективно видаляє плями жиру.

3. Лимонний сік:

Видавіть сік з половинки лимона на пляму. Залиште на плямі на годину. Виперіть одяг у звичайному режимі. Лимонний сік відбілює білизну та видаляє плями.

4. Рідке чорне мило:

Нанесіть рідке чорне мило на пляму від поту. Додайте трохи перекису водню, якщо пляма сильна. Виперіть одяг у звичайному режимі.

5. Ополіскувач для ротової порожними:

Додайте склянку спиртовмісного ополіскувача для рота до звичайного циклу прання. Ополіскувач для рота дезінфікує білизну та видаляє плями.

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