Нежный киш со спаржей, щавелем и голубым сыром
Пирог с сыром Dorblu или кош на картофеле – без глютена.
Сыр с благородной и полезной плесенью Dorblu может быть и самостоятельной закуской в творожной тарелке и повара постоянно экспериментируют украшая им соусы и другие блюда!
На этот раз мой эксперимент кош со щавелем, спаржей и вкусным сыром Dorblu.
Ингредиенты на форму 24 см:
-800г целого картофеля
-60г кукурузной муки
-75 г твердого сыра
-100г томатов черри
-щавель или шпинат (пучок)
-3 яйца
-150г сливок
-5 штук свежей спаржи
-соль, перец мускатный орех
-75-100г сыра Dorblue
Приготовление, по-моему очень простое.
- целый картофель хорошо мою, каплю немного растительным маслом и запекаю при 180 градусах 30-35 минут.
- горячий картофель мну прямо в форме.
- добавляю соль, перец, мускатный орешек тертый, по желанию, но кукурузную муку я взял мелкий помол, как на Банош. Все перемешиваю, формирую "пирог".
- на картофельное тесто тру твердый сыр, кладу половинки резаных томатов, листики щавеля и заливаю все смесью яиц и сливок (тоже посоленное!)
- вверх сливок добавляю просто свежую порезанную спаржу (только зачистить заранее).
- и уже на спаржу кладу кусочки сыра с голубой плесенью Dorblu.
- ставлю запекаться при 180 градусах с конвекцией примерно еще 25-30 минут!
Как достали из духовки, надо немного подождать, чтобы остыло и можно есть как горячим, так и теплым!
Практически весь набор овощей в начинку можно менять, будут хорошо смаковать:
Брокколи
Бекон
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Грибы
Курица
Даже Рыба
Экспериментируйте.
Вкусных и удачных вам блюд.