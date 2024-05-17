Неужели тайна пирамид раскрыта: новое исследование открывает методы перевозки гигантских камней

Исследование, проведенное учеными, выявило древнее русло реки Нил, пролегавшее неподалеку от зоны, где расположено более тридцати пирамид в Египте. Эта находка может объяснить, как древние египтяне перемещали огромные каменные блоки при строительстве этих монументальных сооружений.

Согласно отчету, опубликованному в издании The Guardian в прошлый четверг, 16 мая, это открытие может быть ключом к разгадке одной из самых больших загадок древнего мира.

Новое исследование выявило, что рядом с легендарными пирамидами Гизы когда-то текла река протяженностью 64 километра, которая тысячелетиями оставалась невидимой под слоями песка и земледельческих полей.

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Эта древняя река может быть ключом к пониманию расположения пирамид, размещенных в ряд вдоль ныне забытого участка пустыни в Нильской долине, включая величественную пирамиду Хеопса, одно из семи чудес древнего мира. Археологи уже давно предполагали, что древние египтяне могли использовать водные пути для перевозки огромных каменных блоков, необходимых для строительства пирамид.

"До сих пор точное местонахождение, форма, размеры и расстояние этой водной артерии от пирамид оставались неизвестными", - отметила Эман Гонейм, главный исследователь из Университета Северной Каролины, США.

Для воспроизведения картины древнего русла ученые применили радарные спутниковые снимки, которые позволили им обнаружить и назвать реку Ахрамат, что в переводе с арабского означает пирамиды. По словам Гонейм, эта технология предоставила возможность "проникнуть сквозь песчаную поверхность и воспроизвести образы скрытых структур, включая затопленные реки и древние сооружения".

Последние археологические находки указывают на существование древней реки вблизи пирамид Гизы. Согласно исследованиям, этот водоем, вероятно, пересох из-за экстремальной засухи. Расположение пирамид остается всего в километре от бывшего русла, что, по мнению Гонейма, свидетельствует о значимости реки в процессе доставки материалов и рабочей силы для их строительства.

Тайна методов, которыми древние египтяне смогли создать столь масштабные и устойчивые конструкции, остается одной из величайших загадок истории.

"Это исследование является свидетельством важности взаимосвязи между географией, климатическими условиями, экосистемой и человеческой деятельностью", - прокомментировала Сюзанна Онстин, одна из авторов исследования и представитель Университета Мемфиса.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько лет на самом деле египетским пирамидам.

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