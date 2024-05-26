'Нержавеющая сталь': стилисты показали модные прически для мужчин на лето (фото)

В этом сезоне среди мужчин будет актуальна прическа Inoxtag, которую еще называют cap cut. Особой характеристикой этого стиля является челка.

Эта полная движения прическа может быть короткой, беспорядочной, текстурированной или длинной. Ее универсальность позволяет стать стильными мужчинам с разными текстурами волос. Стилисты показали разные варианты прически "нержавеющая сталь", чтобы ребята могли пахать себе подходящую именно им.

Стрижка Inoxtag – это стиль, который сочетает слегка текстурированные взлохмаченные волосы с длинной челкой. "Это расслабленная стрижка, особенно популярная среди молодежи", — заметил парикмахер Дэвид Маллетт.

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Он пояснил, что основное отличие этой стрижки – челка чуть длиннее спереди, а по бокам остается короче. "Это стилистический подход, подчеркивающий черты лица, деликатно обрамляет лицо, придавая ему непринужденный вид. Цель этой стрижки - создать движение и размер ваших волос, сохраняя расслабленный и нежный вид", — пояснил стилист.

Эта огранка подходит для нескольких форм лица, включая круглые, овальные и квадратные. Покрой Inoxtag позволяет подчеркнуть угловые черты.

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com Стрижка Inoxtag. Источник: pinterest.com

Неоликов у этой прически почти нет, она достаточно универсальна и подойдет как для повседневного, так и классического образа.

"Еще одно интересное качество этой прически - она подчеркивает ваши черты. Хорошо заключенная, эта стрижка привлекает внимание к вашим глазам, вашей челюсти и скулам", — заметил стилист-парикмахер Кристоф Робин.

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