Неделя начинается с сильной магнитной бури: расписание штормов

В понедельник, 24 июня, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

По данным сервиса Meteoagent, до 14 июля включительно, график магнитных бурь будет "зеленым". Однако график может изменяться в зависимости от активности на Солнце.

Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение

Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Воздействие магнитных бурь на человека:

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые. Среди симптомов выделяют:

головная боль;

головокружение;

тошноту;

изменение давления;

увеличение частоты сердечных сокращений;

ухудшение сна;

снижение работоспособности;

раздраженность;

апатию.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, следует соблюдать режим дня и здорового сна. Также желательно есть здоровую пищу и пить много воды, избегать стрессовых ситуаций и больше находиться на открытом воздухе.

От симптомов могут помочь контрастный душ, легкая физкультура, витамины и минералы. При необходимости следует обращаться к врачу.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!