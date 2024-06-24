Неделя начинается с сильной магнитной бури: расписание штормов
В понедельник, 24 июня, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.
По данным сервиса Meteoagent, до 14 июля включительно, график магнитных бурь будет "зеленым". Однако график может изменяться в зависимости от активности на Солнце.
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Воздействие магнитных бурь на человека:
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые. Среди симптомов выделяют:
- головная боль;
- головокружение;
- тошноту;
- изменение давления;
- увеличение частоты сердечных сокращений;
- ухудшение сна;
- снижение работоспособности;
- раздраженность;
- апатию.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, следует соблюдать режим дня и здорового сна. Также желательно есть здоровую пищу и пить много воды, избегать стрессовых ситуаций и больше находиться на открытом воздухе.
От симптомов могут помочь контрастный душ, легкая физкультура, витамины и минералы. При необходимости следует обращаться к врачу.
Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.
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