Неделя начинается с сильной магнитной бури: опасные даты

В понедельник, 8 июля, на Земле продолжается магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

Согласно данным сервиса Meteoagent, следующая активность ожидается в четверг, 11 июля, также с силой в четыре балла. Перед тем геомагнитная активность стихнет до трех баллов.

Еще одной опасной датой станет 14 июля, воскресенье. В этот день магнитная буря снова будет бить с силой в четыре балла.

График магнитных бурь на неделю. Источник: meteoagent.com График магнитных бурь на неделю. Источник: meteoagent.com

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Основные признаки воздействия магнитных бурь на человека состоят в головной боли. Он может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

Также метеочувствительные люди могут страдать от повышения или понижения артериального давления. Кроме этого геомагнитная активность вызывает:

Проблемы со сном: могут возникать бессонница, сонливость, кошмары.

Ухудшение самочувствия: вялость, раздражительность, тревога, апатия.

Обострение хронических заболеваний: у людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.

Воздействие магнитных бурь на людей зависит от индивидуальной чувствительности. Некоторые люди более чувствительны к магнитным бурям, чем другие. Пожилые люди и дети обычно более чувствительны к магнитным бурям. Люди с хроническими заболеваниями более подвержены отрицательному влиянию магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегать стресса: стресс может усилить отрицательное влияние магнитных бурь.

Спать достаточно: сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Правильно питаться: есть много овощей и фруктов, пить чистую воду.

Снизить физические перегрузки: в дни магнитных бурь рекомендуется понизить физическую активность.

Принимать витамины: витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь.

Принимать лекарство: если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.

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