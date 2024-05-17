Недели без уборки: горничные раскрыли профессиональные хитрости для идеальной чистоты

Чистота – это не просто долг, а целая философия. Для некоторых это может быть источником напряжения, в то время как другие находят в нем покой и разрядку. Независимо от личного отношения, регулярная уборка является необходимостью, ведь пыль оседает на поверхностях каждый день.

Но не все так безнадежно, ведь существуют определенные методы, которые могут сделать процесс уборки более быстрым и эффективным. Эти методики есть в арсенале профессиональных горничных, которые ежедневно занимаются уборкой гостиничных номеров, превращая эту обычную задачу в искусство. О них рассказывает команда UAportal.

Для эффективной уборки вашего жилья, используйте не только традиционные средства, например швабры и пылесосы, но и обычный кондиционер для одежды. Он отлично справляется с пылью на разных поверхностях.

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Вот как можно приготовить волшебное средство: смешайте 50 мл кондиционера с 200 мл воды. После тщательного перемешивания раствор перелейте в пульверизатор.

Такой раствор является излюбленным инструментом профессиональных уборщиц.

Просто смочите салфетку из микрофибры в растворе или распылите ее непосредственно на поверхность, которую нужно очистить, и тщательно протрите. Благодаря кондиционеру пыль будет отталкиваться, и поверхность будет оставаться чистой гораздо дольше.

Напомним, ранее мы рассказывали о простых и гениальных советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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