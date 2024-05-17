Тижні без прибирання: покоївки розкрили професійні хитрощі для ідеальної чистоти

Чистота - це не просто обов’язок, а ціла філософія. Для деяких це може бути джерелом напруги, в той час як інші знаходять у ній спокій та розрядку. Незалежно від особистого ставлення, регулярне прибирання є необхідністю, адже пил осідає на поверхнях кожного дня.

Але не все так безнадійно, адже існують певні методи, які можуть зробити процес прибирання швидшим та ефективнішим. Ці методики є в арсеналі професійних покоївок, які щоденно займаються прибиранням готельних номерів, перетворюючи це звичайне завдання на мистецтво. Про них розповідає команда UAportal.

Для ефективного прибирання вашого житла, використовуйте не тільки традиційні засоби, як-от швабри та пилососи, але й звичайний кондиціонер для одягу. Він чудово справляється з пилом на різних поверхнях.

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Ось як можна приготувати магічний засіб: змішайте 50 мл кондиціонера з 200 мл води. Після ретельного перемішування розчин перелийте в пульверизатор.

Такий розчин є улюбленим інструментом професійних прибиральниць.

Просто змочіть серветку з мікрофібри в розчині або розпорошіть його безпосередньо на поверхню, яку потрібно очистити, і ретельно протріть. Завдяки кондиціонеру, пил буде відштовхуватися, і поверхня залишатиметься чистою набагато довше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня.

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