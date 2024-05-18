Неандертальцы 130 тысяч лет назад занимались искусством: что узнали ученые

Исследователи обнаружили, что 130 000-летняя кость медведя, найденная в пещере в Польше, была намеренно отмечена порезами, вероятно, неандертальцем. Эти отметки, не имеющие никакого утилитарного предназначения, считаются одним из древнейших произведений искусства в Евразии, созданных неандертальцами.

Как сообщает Live Science, кость медведя имеет 17 неравномерно расположенных параллельных надрезов, вероятно, сделанных праворуким человеком. Исследователи считают, что надрезы могли являться формой символического общения или иметь ритуальное значение.

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Кость с резьбой. Источник: T. Płonka, M. Diakowski, T. Gąsior; компьютерный процесс N. Lenkow; (CC BY-NC 4.0 DEED) Кость с резьбой. Источник: T. Płonka, M. Diakowski, T. Gąsior; компьютерный процесс N. Lenkow; (CC BY-NC 4.0 DEED)

Кость с резьбой. Источник: T. Gąsior, Płonka et al; (CC BY-NC 4.0 DEED) Кость с резьбой. Источник: T. Gąsior, Płonka et al; (CC BY-NC 4.0 DEED)

Неандертальцы – это вымерший вид людей, живших в Евразии примерно от 400 000 до 40 000 лет назад. Они были близкими родственниками современных людей и обладали многими схожими физическими характеристиками.

Открытие бросает новый свет на когнитивные способности и культуру неандертальцев, которые раньше считались менее развитыми, чем современные люди.

Ученые отмечают, что это самое древнее известное символическое искусство, созданное неандертальцами в Европе. Исследование показывает, что неандертальцы были способны к абстрактному мышлению и символическому общению.

Открытие также бросает вызов традиционным представлениям о неандертальцах как о менее интеллектуальных, чем современные люди.

"Это один из достаточно редких неандертальских объектов символической природы", – сказал Томаш Плонка, профессор археологии Вроцлавского университета. "У этих разрезов нет никакой утилитарной причины".

Некоторые ученые считают, что надрезы могли являться формой символического общения или иметь ритуальное значение.

Напомним, ученые считают, что гибридный ребенок неандертальцев переписал историю человечества.

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