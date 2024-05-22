Не тратьте пиво: как избавиться от слизней с помощью копеечного средства

Магазинные средства против слизней и улиток обычно изготовлены из агрессивных веществ, которые могут вредить как растениям, так и животным и птицам, едящим вредителей. Чтобы бороться с нашествием этих моллюсков, можно использовать безопасное средство, такое как дрожжи.

Все что вам понадобится – литр теплой воды, чайная ложка сахара и соли, упаковка сухих растворимых дрожжей. В банку с теплой водой и сахаром нужно всыпать дрожжи и размешать.

Также читайте: Пиво, кальций и медь: эксперт назвал "волшебные" способы избавиться от слизней

Эту жидкость нужно налить на четверть в емкости, из которых слизни или улитки не смогут выползти. Соль в этом растворе поможет гарантировать, что слизни и улитки погибнут перед бегством.

Выкопайте ямку, достаточную для того, чтобы в ней содержался сосуд с заготовленной жидкостью. Лучше всего это делать на грядке или в саду, где наибольшее скопление улиток и слизней.

Разместите эти ловушки по всему саду с интервалом от метра до трех. Ежедневно проверяйте ловушки, удаляйте утонувших и утонувших слизней.

Чтобы приманка была более эффективной, регулярно обновляйте смесь.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!