Не только вулкан: ученые совершили неожиданное открытие причин массовой гибели людей в Помпеях

Извержение Везувия 79 года н. не только похоронило Помпеи под слоем пепла и грязи, но и повлекло за собой разрушительные землетрясения, которые, как теперь выяснилось, сыграли значительную роль в гибели людей.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science, бросает новый свет на постигшее Помпеи трагическое событие и подчеркивает роль землетрясений в разрушении и гибели людей.

Исследуя руины Insula dei Casti Amanti, археологи обнаружили два скелета, принадлежащих мужчинам в возрасте около 50 лет. Их позы свидетельствуют о том, что они погибли не от вдыхания пепла или жары, а были раздавлены обвалами построек, вызванными землетрясениями.

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"Мы нашли особенности, не соответствовавшие последствиям вулканических явлений, описанных в вулканологической литературе о Помпее. Нужно было искать другое объяснение", - говорит доктор Мауро Ди Вито, соавтор исследования, вулканолог и директор INGV-Osservatorio Vesuviano, пишет IFLScience.

Один из мужчин, вероятно, не ожидал обвала и был мгновенно убит падающей стеной. Другой же, осознавая опасность, пытался защититься круглым деревянным предметом, обломки которого обнаружили исследователи.

"Люди, которые не смогли сбежать из своих укрытий, вероятно, погибли во время землетрясений, повлекших за собой обвал и без того перегруженных зданий. Это произошло с двумя найденными нами людьми", — объясняет соавтор доктор Валерия Аморетти, антрополог, руководитель Лаборатории прикладных исследований Археологического парк Помпеи.

Важно, что оба тела были обнаружены на верхней части слоя вулканической пемзы (пористый, природный материал, образовавшийся в процессе выделения газа и быстрого застывания вулканической лавы), а не под ним. Это значит, что они пережили первую фазу извержения, когда в течение 18 часов на город падали вулканические камни, заставляя многих искать убежище.

Скрываясь, они стали жертвами землетрясений и оползней построек. Исследователи считают, что оползень не был вызван падением обломков, а скорее всего, был следствием сейсмической активности. Впоследствии поселение было затоплено пироклавическими потоками горячего газа и пепла, что привело к гибели оставшихся в живых.

"Новое понимание разрушения Помпеи дает нам возможность поближе познакомиться с опытом людей, живших здесь 2000 лет назад. Выбор, который они делали, и динамика событий, которые до сих пор изучаются, решали вопросы жизни и смерти в течение последних часов существования города", — заключает соавтор доктор Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Напомним, с помощью искусственного интеллекта ученые расшифровали сожженные Везувием свитки Геркуланума. Обугленным папирусам было около 2000 лет.

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