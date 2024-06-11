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Не "Наташа" и не "Даша": как на самом деле на украинском звучат русифицированные женские имена

Анастасия Крыщук

Не 'Наташа' и не 'Даша': как на самом деле на украинском звучат русифицированные женские имена
Почему на украинском языке не правильно говорить ''Наташа'' или ''Даша''. Источник: картинка, сгенерированная ИИ

Ольга Васильева, редактор, поделилась важными рекомендациями по правильному употреблению украинизированных женских имен, искаженных под влиянием русского языка.

Украинский язык испытал значительное влияние со стороны русской культуры, что привело к тому, что многие из нас даже не осознают, что в повседневной жизни используют русифицированные версии имен. Попытайтесь проверить себя.

В качестве примера Васильева привела имя своего мужа, которое его бабушка на Полтавщине произносила в суржиковой форме. Аналогичные ошибки возможны и с женскими именами, особенно с широко распространенными в Украине:

  • Олена вместо Лены или Алены;
  • Христина вместо Кристины;
  • Ганнуся, Ганя, Ганця вместо Анюты;
  • Ксеня вместо Ксюши;
  • Іринка, Іруся, Оринка, Орися вместо Ириши;
  • Катря, Катруся, Катеринка вместо Катюши;
  • Даруся, Даша, Дара, Дарця вместо Даши;
  • Марічка, Маруся, Марійка вместо Маши;
  • Ната, Наталя, Наталка вместо Наташи.

Можно согласиться с тем, что в украинском языке эти имена звучат более нежно и мягко. Это отличное время, чтобы отказаться от влияния русской культуры и вернуться к корням своей украинской идентичности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Авраменко поделился правилами корректного обращения к имени Олег.

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