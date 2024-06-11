Не 'Наташа' и не 'Даша': как на самом деле на украинском звучат русифицированные женские имена

Ольга Васильева, редактор, поделилась важными рекомендациями по правильному употреблению украинизированных женских имен, искаженных под влиянием русского языка.

Украинский язык испытал значительное влияние со стороны русской культуры, что привело к тому, что многие из нас даже не осознают, что в повседневной жизни используют русифицированные версии имен. Попытайтесь проверить себя.

В качестве примера Васильева привела имя своего мужа, которое его бабушка на Полтавщине произносила в суржиковой форме. Аналогичные ошибки возможны и с женскими именами, особенно с широко распространенными в Украине:

Олена вместо Лены или Алены;

вместо Лены или Алены; Христина вместо Кристины;

вместо Кристины; Ганнуся , Ганя , Ганця вместо Анюты;

, , вместо Анюты; Ксеня вместо Ксюши;

вместо Ксюши; Іринка, Іруся, Оринка, Орися вместо Ириши;

вместо Ириши; Катря, Катруся, Катеринка вместо Катюши;

вместо Катюши; Даруся, Даша, Дара, Дарця вместо Даши;

вместо Даши; Марічка, Маруся, Марійка вместо Маши;

вместо Маши; Ната, Наталя, Наталка вместо Наташи.

Можно согласиться с тем, что в украинском языке эти имена звучат более нежно и мягко. Это отличное время, чтобы отказаться от влияния русской культуры и вернуться к корням своей украинской идентичности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Авраменко поделился правилами корректного обращения к имени Олег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !