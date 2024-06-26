Не бойтесь быть яркой: как правильно добавить цвета в свой макияж

Макияж в чудесных тонах – это беспроигрышный вариант для любого события. Но что делать, если вам хочется чего-нибудь нового, яркого, но вы не знаете, с чего начать?

Не бойтесь экспериментировать! Визажисты советуют начать с небольших акцентов, которые постепенно превратят ваш привычный образ в нечто совершенно новое. Об этом пишет OBOZ.

Темные губы:

Вместо помады попробуйте более насыщенный оттенок, например, цвет гнилой вишни или спелой сливы. Не делайте акцент на глазах – ограничьтесь только тушью.

Выход за пределы:

Если вы используете тени для век, нанесите их не только на подвижное веко, но и под бровь. Используйте тени вместо румян или наоборот. Жидкая помада может стать не только вашим оружием для макияжа губ, но и для щек и глаз.

Цвет-блок:

Выберите один яркий цвет и сделайте его акцентом макияжа. Выровняйте тон кожи с помощью тонального крема, но не используйте румяна или контуринг. Пусть яркие тени или помада станут "соло" в вашем образе.

Отказ от черного:

Вместо черной подводки или туши попробуйте коричневую, винную, угольно-серую или темно-синюю. Вы увидите, как ваш образ полностью трансформируется.

Прощайте, брови?

Отбеливание бровей – это тренд, который решится попробовать не каждый. Этот трюк может полностью изменить образ и даже цветотип. Не обязательно сбривать брови или высветлять их до прозрачности. Можно легко закрасить их тональным кремом с плотным покрытием. Если результат не понравится, вы всегда сможете смыть тональный крем.

Не бойтесь экспериментировать! Добавляйте краски в свой образ, подчеркивайте свою красоту и наслаждайтесь новым отражением в зеркале!

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