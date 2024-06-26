Не бійтесь бути яскравою: як правильно додати кольорів до свого макіяжу

Макіяж у нюдових тонах – це безпрограшний варіант на будь-яку подію. Але що робити, якщо вам хочеться чогось нового, яскравого, але ви не знаєте, з чого почати?

Не бійтеся експериментувати! Візажисти радять почати з невеликих акцентів, які поступово перетворять ваш звичний образ на щось зовсім нове. Про це пише OBOZ.

Темні губи:

Замість нюдової помади спробуйте більш насичений відтінок, наприклад, колір гнилої вишні або стиглої сливи. Не робіть акцент на очах – обмежтеся лише тушшю.

Вихід за межі:

Якщо ви використовуєте тіні для повік, нанесіть їх не лише на рухому повіку, але й під брову. Використовуйте тіні замість рум'ян, або навпаки. Рідка помада може стати не лише вашим "зброєю" для макіяжу губ, але й для щік та очей.

Колор-блок:

Виберіть один яскравий колір і зробіть його акцентом макіяжу. Вирівняйте тон шкіри за допомогою тонального крему, але не використовуйте рум'яна чи контуринг. Нехай яскраві тіні або помада стануть "соло" у вашому образі.

Відмова від чорного:

Замість чорної підводки або туші спробуйте коричневу, винну, вугільно-сіру або темно-синю. Ви побачите, як ваш образ повністю трансформується.

Прощавайте, брови?

Вибілювання брів – це тренд, який наважиться спробувати не кожна. Цей трюк може повністю змінити ваш образ і навіть кольоротип. Не обов'язково зголювати брови або висвітлювати їх до прозорості. Можна просто зафарбувати їх тональним кремом з щільним покриттям. Якщо результат вам не сподобається, ви завжди зможете змити тональний крем.

Не бійтеся експериментувати! Додавайте фарб у свій образ, підкреслюйте свою красу та насолоджуйтесь новим відображенням у дзеркалі!

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